Lagoa recebe «a mais importante prova» de atletismo jovem em Portugal

A prova nacional «Olímpico jovem» vai realizar-se em Lagoa, na pista de atletismo do Estádio Municipal da Bela Vista, no fim de semana de 8 e 9 de junho.

Esta infraestrutura desportiva já recebeu a 2ª jornada do Torneio «Olímpico Jovem Regional», no domingo, 28 de abril. Nesta fase foram apurados os atletas do Algarve que vão participar na fase nacional desta que é considerada a prova mais importante para os escalões de Iniciados e Juvenis do atletismo português.

Agora, a prova nacional acontece nos dias 8 e 9 de junho, reunindo os melhores atletas de todas as regiões do país, classificados nas várias disciplinas do Atletismo.

Na fase regional, aos mais de 150 atletas oriundos de todo o Algarve, juntou-se uma comitiva de 17 atletas de Gibraltar e um de Sevilha (Espanha). A Associação Académica da Bela Vista (AABV) participou com 16 atletas, e o Sporting Clube Lagoense (SCL) inscreveu dois atletas, garantindo assim «uma honrosa participação do concelho de Lagoa».

Estas provas integram o Calendário Oficial de Provas da Associação de Atletismo do Algarve e da Federação Portuguesa de Atletismo, responsáveis pela organização. Contam também com o apoio do município de Lagoa, que enquadra estas iniciativas no seu II Eixo da Estratégia de Desenvolvimento Desportivo, que designa como «Desporto de Competição».