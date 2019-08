Jovens e profissionais convivem no Albufeira Campus Basket

Associação Albufeira Activa fez uma parceria com a Dr. Dish Tripl3 Shot Espanha para trazer uma máquina de lançamentos para a terceira edição do Albufeira Campus Basket.

Entre os dias 5 e 9 de Agosto (de segunda a sexta-feira), em Albufeira, terá lugar uma semana de internato e treinos bidiários com a presença de jogadores da liga profissional, além de palestras e outras atividades sociais para jovens nascidos até 2011.

No dia 12 de Agosto, segunda-feira, haverá um dia aberto, no âmbito do Dia Mundial da Juventude.

Nessa data, «todos poderão experimentar a máquina de lançamentos gratuitamente». Depois, até 23 de Agosto, «aquela ferramenta de treino e trabalho única no Algarve estará ao dispor para treinos individuais e em grupo».

Este evento tem o apoio do município de Albufeira, do Agrupamento de Escolas de Albufeira, do Imortal Basket Club e da página do Facebook Tribo do Basquetebol.