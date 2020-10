Jovens do Sport Lisboa e Benfica estagiam em Lagoa

Lagoa acolhe, durante os fins-de-semana e até ao final do mês de dezembro, os atletas dos escalões de sub-13 até sub-16 do Sport Lisboa e Benfica (SLB), nas suas instalações desportivas e nas unidades hoteleiras do concelho.

São catorze atletas que, em condições normais, estariam no Benfica Campus – Centro de Estágios do Sport Lisboa e Benfica, no Seixal, mas que devido à atual pandemia foram obrigados a regressar às suas localidades de origem.

Para dar resposta ao atual contexto de pandemia COVID-19, o SL e Benfica desenvolveu um Plano de Intervenção para a realização de estágios de formação em dois pontos do país: um a Norte e outro a Sul, no concelho de Lagoa, onde todas as sextas-feiras se reúnem atletas da região sul do país.

Esta iniciativa inédita tem como grande objetivo dar continuidade ao processo de desenvolvimento individual dos atletas, mantendo a proximidade entre os jogadores, a estrutura do clube, e o seu quadro de orientações.

«O plano de intervenção desenvolvido pelo SLB exige uma forte componente de planeamento e logística, tornando-se apenas possível, nomeadamente a sul, por via das parcerias com a Câmara Municipal de Lagoa e com unidades hoteleiras locais que asseguram o alojamento e refeições», afirma a organização do clube lisboeta.

Já Luís Encarnação, presidente do município de Lagoa, congratula-se «com a escolha do SLB», relembrando que um dos eixos estratégicos do Plano Desportivo do Município é «Lagoa Acolhe Grandes Eventos, numa aposta forte no turismo desportivo, para combater a sazonalidade da região. Esta é mais uma oportunidade para que o país conheça as excelentes condições que o concelho dispõe para a prática desportiva».