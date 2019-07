Joana Schenker conquista 3º lugar no Mundial de Bodyboard no Chile

A algarvia terminou a 2ª etapa do Circuito Mundial de Bodyboard (Antofagasta Bodyboard Festival – Chile) com o 3ºlugar.

Joana Schenker esteve forte durante todo o campeonato, passando todas as fases em 1º, fazendo alguns dos scores mais altos. Acabou por ser eliminada nas meias-finais, nos últimos momentos da bateria, pela actual campeã Mundial, a japonesa Ayaka Susuki, que acabou por vencer o campeonato.

A bodyboarder afirmou estar «muito satisfeita com o arranque do Circuito Mundial no Chile. Senti que estava a surfar bem e com ritmo nas ondas chilenas, infelizmente cometi um erro nos momentos finais da meia-final que me custou a presença na final. De qualquer modo fico muito feliz por trazer para Portugal mais um pódio. Volto agora para casa, com o foco na próxima etapa que será em Sintra no mês de Setembro».