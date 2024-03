Jaime Faria sagra-se vencedor do Vale do Lobo Open

O jovem de 20 anos Jaime Faria sagrou-se vencedor do torneio internacional Vale do Lobo Open, depois de o checo Hynek Barton ter desistido por uma lesão nas costas.

Jaime Faria assinou a 20.ª vitória consecutiva e sagrou-se campeão do Vale do Lobo Open, o ITF M25 que a Federação Portuguesa de Ténis organizou na Vale do Lobo Tennis Academy e que significou um inédito quarto título em quatro semanas.

Na final de hoje, o jovem português de 20 anos já liderava por 6-2 e 3-1 quando o checo Hynek Barton (475.º classificado no ranking) desistiu, devido a uma lesão nas costas.

O título em Vale do Lobo junta-se aos que já tinha erguido em Vila Real de Santo António, em Faro e na Quinta do Lago e faz de Jaime Faria o primeiro português a vencer quatro torneios ITF em quatro semanas seguidas.

Um dia depois de ter vacilado no plano psicológico, Faria regressou ao court com outra atitude. Extremamente concentrado, o jovem português ameaçou o break ao segundo jogo de resposta, concretizou-o no seguinte e a partir daí nunca mais olhou para trás.

Alheio aos problemas físicos do checo, que na véspera precisou de 2h50 para resolver a respetiva meia-final, Faria tinha a lição bem estudada (derrotou-o a caminho do título em Faro), esteve sempre disponível para as investidas do checo (limitado no serviço-rede que costuma ser um ponto forte) e obteve a vantagem necessária para lhe cortar as aspirações.

«Ainda estou um bocado sem palavras porque está tudo a acontecer muito rápido» , disse entre sorrisos na entrevista deste domingo.

«É deixar-me ir com o flow porque as coisas estão a acontecer e tenho de continuar a trabalhar e a jogar. Ele é um jogador com muitas armas e muito impulsivo, portanto a qualquer momento pode começar a encaixar as peças e torna-se muito perigoso. Eu tinha um certo ascendente por ter ganho há duas semanas e mostrei desde o início que conseguia ser superior e aguentar-me nos momentos em que ele carregava. Converti rapidamente os pontos de break que criei e estive sempre muito concentrado. Foi pena ele não ter conseguido acabar a final, mas o início que eu tive também foi decisivo para isso, porque se ele estivesse por cima claramente não teria desistido», disse acerca do embate decisivo.

A vitória deste domingo no Vale do Lobo Open foi a 20.ª consecutiva para Jaime Faria, uma série que se traduz no segundo melhor registo do ténis português, superando os de Nuno Marques em 1999 e Rui Machado em 2015, mas ainda atrás do que o algarvio, um dos seus atuais treinadores no Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, assinou em 2008, quando celebrou por 26 encontros consecutivos.

Com 100 pontos na bagagem, o tenista português com mais vitórias este ano já sabe que vai entrar pela primeira vez no top 300 (começou o ano como 411.º), mas mantém os pés na terra: «no ténis podemos ter estes resultados e depois levar uma chapada de humildade, portanto é aproveitar e desfrutar, mas depois preciso de continuar a trabalhar».

E nesse sentido segue-se o Loulé Open da próxima semana, que será o sexto e último ITF M25 consecutivo a acontecer no Algarve.