Jaime Faria está na final do Vale do Lobo Open após quarta vitória

O torneio internacional Vale do Lobo Open já encontrou os dois tenistas que vão lutar pela vitória, Jaime Faria e Hynek Barton, sendo que na vertente de pares, Tiago Pereira e Alexander Donski subiram hoje ao lugar mais alto do pódio.

Jaime Faria inscreveu o nome numa final de singulares pela quarta semana consecutiva e vai lutar pela história no Vale do Lobo Open, o torneio que a Federação Portuguesa de Ténis organiza na Vale do Lobo Tennis Academy e onde procura tornar-se no primeiro português a vencer quatro títulos no mesmo número de semanas.

Na variante de pares, Tiago Pereira voltou a celebrar com Alexander Donski e ergueu o segundo título em três finais disputadas ao lado do búlgaro nas últimas três semanas.

Campeão em Vila Real de Santo António, em Faro e na Quinta do Lago nas semanas anteriores, o tenista lisboeta de 20 anos colocou-se a um triunfo de fazer o mesmo em Vale do Lobo ao vencer Mario Gonzalez Fernandez por 6-3 e 7-6(4). O encontro de hoje foi o terceiro entre Faria (347.º classificado no ranking ATP) e Gonzalez Fernandez (736.º).

Nos anteriores, ambos em Portugal e um deles neste mesmo palco, o espanhol tinha levado a melhor após braços de ferro extremamente equilibrados, mas desta vez foi o jogador da casa quem sorriu por último e teve condições para o fazer de forma mais folgada.

O jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis entrou na meia-final a todo o gás e já liderava por 4-0 quando ainda só tinham passado 15 minutos. No entanto, acabou surpreendido pelo desequilíbrio inicial e de forma displicente contribuiu para a recuperação do adversário, vindo do qualifying e responsável pela vitória mais longa (3h59 na primeira ronda) do torneio.

«Compliquei bastante o encontro», admitiu depois de assinar a 19.ª vitória consecutiva. «Tinha um historial com este adversário e comecei a disparar estupidamente porque pensei que o encontro ia ser muito duro e que não era normal estar 4-0. Desconcentrei-me desnecessariamente e o início do segundo set foi um bocado disparatado, mas no final chegámos os dois a um bom nível e voltei a encontrar o meu serviço. A mudança de bolas antes do tie-break foi boa para mim e ainda salvei um set point. Foi mais uma vida fasta, mas ainda tenho algumas e isso é bom sinal», disse ainda.

Faria cedeu por quatro vezes o serviço na meia final do Vale do Lobo Open e chegou a estar a perder por 4-1 na segunda partida, mas acabou por recuperar a tempo de evitar trabalhos extra num dia em que não conseguiu esconder os sinais de desgaste psicológico.

Apesar disso, voltou a resistir e inscreveu o nome em mais uma final, a sétima da carreira no plano individual e quinta na categoria M25.

«Agora só falta mais um encontro para acabar a semana aqui em Vale do Lobo e conseguir conquistar mais um título», desabafou antes de analisar de forma célere o derradeiro desafio da semana, uma vez que a segunda meia final ainda estava a decorrer.

O adversário será Hynek Barton. O checo de 19 anos já jogou uma final em Vale do Lobo (foi derrotado por Henrique Rocha em novembro do último ano) e desta vez garantiu o apuramento para a decisão com um suado triunfo por 7-5, 5-7 e 6-4 sobre o espanhol Daniel Merida (382.º), da mesma idade, ao cabo de 2h51.

Há duas semanas, em Faro, Jaime Faria venceu o primeiro frente-a-frente entre ambos por 6-3 e 6-4, mas não espera dificuldades: «é um adversário muito difícil de defrontar, mas sinceramente vou focar-me mais em mim porque não posso ter tantas oscilações quanto hoje. Sei que estou a jogar bem, mas se quero ganhar amanhã vou ter de estar mais preparado e mais concentrado».

Este sábado, o Vale do Lobo Open já coroou um campeão português. Foi na variante de pares, com o algarvio Tiago Pereira a repetir o triunfo de há duas semanas ao lado de Alexander Donski, desta vez com uma vitória por 6-4, 4-6 e 10-8 sobre Alberto Barroso Campos e Imanol Lopez Morillo.