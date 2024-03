Jaime Faria é o vencedor do 7.º Torneio Internacional The Campus Open

Jaime Faria é o novo campeão do 7.º The Campus Open M25 Quinta do Lago FIAAL Range Rover, depois de ter vencido Hady Habib pelos parciais de 6-7(6), 7-6(3) e 6-1 após 2h22 de jogo.

Nem a jornada dupla travou Jaime Faria e este domingo, dia 10 de março, o jovem português sagrou-se campeão do The Campus Open M25 Quinta do Lago FIAAL Range Rover graças à 15.ª vitória consecutiva, aumentando para três o número de títulos ITF M25 conquistados nas últimas três semanas.

Esta foi a sétima edição do torneio internacional masculino organizado pelo resort da Quinta do Lago e a segunda a coroar um campeão português, quatro anos depois de Nuno Borges ter feito a festa no mesmo local.

Desta vez, a celebração esteve perto de ser dupla, mas Tiago Pereira foi derrotado no match tiebreak da final de pares ao lado do búlgaro Alexander Donski.

A viver a melhor fase da carreira, Jaime Faria (347.º classificado no ranking ATP) começou o dia a vencer Viktor Durasovic (427.º) por 6-4, 4-6 e 7-5 numa meia-final de 2h26 e acabou a levar a melhor na final sobre Hady Habib (309.º) pelos parciais de 6-7(6), 7-6(3) e 6-1 após 2h22.

Se da parte da manhã eliminou o jogador que na véspera tinha sido responsável pelo afastamento de Gastão Elias nos quartos de final, à tarde vingou a derrota do colega de treinos Henrique Rocha (6-4, 6-7[7] e 6-3 para o libanês) nas meias-finais que abriram a jornada.

«Estou muito feliz e muito orgulhoso de mim e da minha equipa técnica. Temos feito um trabalho muito bom e estamos a colher os frutos», começou por revelar Jaime Faria depois de replicar na Quinta do Lago o que já tinha sido capaz de fazer em Vila Real de Santo António e em Faro.

O jovem do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis deu a volta a uma final em que anulou um match point no segundo set, tal como já tinha feito (no caso ao salvar dois) durante o encontro da primeira ronda contra Nick Chappell.

Sobre o derradeiro adversário, destacou estar «mais sólido e «mais resolvido» a jogar do que quando se defrontaram pela primeira vez, em outubro de 2022, curiosamente também numa final e com a vitória a sorrir-lhe, mas num ITF M15 em Monastir.

«Ele tem bem definido o que precisa de fazer e já arranjou um padrão de jogo bastante simples. É um jogador que pega muito com a direita e que serve bastante bem. O Rui Machado [treinador] e o Henrique Rocha [colega de treinos] partilharam isso comigo e eu sabia o que é que tinha de fazer» acrescentou Jaime Faria, consciente de que «tinha de procurar a iniciativa».

Depois de duas partidas sem quebras de serviço, em que o único ponto de break foi mesmo o match point que Jaime Faria anulou ao 6-7(6) e 5-6, a final começou a decidir-se ao segundo jogo do parcial decisivo. Motivado pela reviravolta, o jovem português aumentou a pressão na resposta e pressionou o serviço de Habib para conquistar o break, que repetiu ao sexto jogo (depois de ter anulado uma oportunidade no anterior) para sentenciar o frente-a-frente.

«Ele teve muito mérito [na forma como chegou ao match point] e teria sido um justo vencedor. Mas eu fui picando ao longo de todo o encontro e apesar de nunca ter tido um ponto de break estive sempre ali a discutir os jogos e a meter-lhe pressão. Ele reagiu muito bem, mas consegui aguentar-me e foi fruto disso que fiz o break no início do terceiro set. Quando o consegui senti que fiquei bem encaminhado, enquanto ele desanimou um bocadinho», concluiu o novo campeão do The Campus Open M25 Quinta do Lago FIAAL Range Rover.

Jaime Faria estava no 411.º lugar do ranking quando a época começou, chegou ao The Campus como 347.º já com a garantia de ser 313.º e sairá da Quinta do Lago com a certeza de que vai entrar pela primeira vez no top 300 mundial.

A variante de pares também esteve perto de coroar um campeão português, mas Tiago Pereira e o búlgaro Alexander Donski cederam por 6-2, 6-7(3) e 10-7 perante o brasileiro Gabriel Decamps e o finlandês Eero Vasa.

Campeões em Faro na semana passada, Pereira e Donski lideraram o match tiebreak decisivo por 7-4, mas perderam os últimos seis pontos.

Concluído o torneio masculino, o ténis internacional regressará à Quinta do Lago no mês de outubro com a terceira edição do The Campus Ladies Open.