Já há data para a 22.ª Marcha-Corrida Ria Formosa em Faro

A Marcha-Corrida da Ria Formosa está de regresso a Faro, para a sua 22.ª edição, no domingo, 24 de março, com partida no Vale das Almas.

A 22ª edição da Marcha-Corrida da Ria Formosa terá lugar no domingo, dia 24 de março de 2024, estando incluída no Programa de Eventos da autarquia e no calendário de Marchas-Corrida do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Esta iniciativa contará com dois percursos: um mais longo, de 10 quilómetros (km) e outro mais curto, com sete, sendo o ponto de concentração o Vale das Almas, no terreno da Concentração Internacional de Motos, na freguesia do Montenegro, em pleno Parque Natural da Ria Formosa, sendo dirigida a todos os escalões etários.

A partida está prevista para as 10h00, estando a concentração dos participantes marcada para uma hora antes e o aquecimento terá lugar pelas 09j50.

Todos aqueles que se juntarem a esta ação terão a possibilidade de, além de realizarem a prova desportiva, desenvolverem distintas atividades paralelas, que vão desde os rastreios de saúde (com a medição da tensão arterial, glicémia e colesterol, realizada pela Unidade de Cuidados na Comunidade – ARS Algarve/ACES Central), até aos espetáculos musicais, com a colaboração do Grupo Folclórico de Faro.

Também estará à disposição de todos uma zona de animação infantil com insufláveis e uma área de alimentação (street food). Haverá, ainda, um espaço de oferta de t-shirts aos participantes.

O contacto com a natureza e a prática de exercício físico ao ar livre são sempre, contudo, o grande atrativo para esta iniciativa, que decorre junto do Parque Natural da Ria Formosa, considerada uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal.

Aliás, a Marcha-Corrida da Ria Formosa, que tem vindo a congregar um largo número de participantes, onde este ano se esperam entre 1000 e 1500 pessoas, é apontada como um dos melhores e maiores eventos desportivo do calendário do IPDJ, sendo a beleza do local onde a atividade se realiza, os percursos disponibilizados, a animação e organização, fatores que contribuem para o sucesso do evento.

A Câmara Municipal de Faro deseja, ainda, que o mesmo sirva como momento de consciencialização para a preservação do meio ambiente e para as medidas de cuidado que cada cidadão deve ter, sobretudo na sua prática desportiva, para melhorar a qualidade do espaço onde vive, mais ainda quando o cenário é a Ria Formosa, habitat único e de particular importância para o concelho e para a região.

Para mais informações, os interessados deverão contactar a Divisão de Desporto e Juventude (Av. Cidade Hayward, Piscinas Municipais de Faro) por telefone (289 870 843), ou e-mail ([email protected]).

A 22.ª Marcha-Corrida Ria Formosa terá a parceria da Direção Regional do Instituto Português do Desporto e Juventude, Junta de Freguesia de Montenegro, ARS-Algarve/ ACES Central/ Unidade de Cuidados na Comunidade, Auchan, FAGAR, Judo Clube do Algarve, Moto-clube de Faro, Universidade do Algarve/ESEC, Grupo Folclórico de Faro e Cacial