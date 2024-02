Já abriram as inscrições para o BTT Alte e Alte Trail

A 25.ª edição do BTT Alte e a 5.ª do Alte Trail estão marcadas para dia 25 de abril, no território do Geoparque Algarvensis, num momento onde se junta um mercadinho e a festa gastronómica.

As inscrições para o BTT Alte e o Alte Trail, a decorrerem no dia 25 de abril com o objetivo de dar a conhecer a diversidade de um outro Algarve, já abriram.

Numa organização da Escola Profissional de Alte, CIPRL, com o apoio da Associação de Ciclismo do Algarve, da Junta de Freguesia de Alte e da Câmara Municipal de Loulé, o evento integra o Programa da Semana das Artes e Cultura de Alte.

Este último, pela diversidade de atividades promovidas, atrai centenas de atletas e outros participantes oriundos de todo o país, que vêm descobrir o território e transformar a aldeia num espaço de animação, com muita música, gastronomia, artesanato da região, convívio, onde a Festa do BTT e do Trail acontece.

Este ano, o BTT Alte celebra o 25.º aniversário, no ano em que se comemora os 50 anos do 25 de abril.

Esta 25ª edição do BTT Alte e a 8.ª edição do Alte Trail vão decorrer, na íntegra, no território do Geoparque Algarvensis, aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO, que em plena primavera estará no seu esplendor, e terá as seguintes classes, níveis e distâncias:

Classe Competição:

– Taça Regional do Algarve XCM – 65 quilómetros (km).

Classes Lazer:

– Clássico Passeio – 25 km;

– Meia Maratona – 45 Km;

– Maratona – 65 Km;

– Trail / Caminhada – 14 Km.

O ponto de chegada será a Fonte Grande de Alte, junto de uma nascente de água permanente, que é uma zona de descarga de uma das maiores riquezas do Algarve, o aquífero subterrâneo Querença – Silves.

Esse espaço de convívio será ainda o palco do mercadinho e da festa gastronómica com tasquinhas e animação musical.

Na mesma data, e integrando o programa de atividades destinado aos acompanhantes e familiares dos atletas e à comunidade em geral, realizar-se-á um percurso pedestre com cinco km, guiado pelos alunos do Cursos Profissional de Técnico/a de Turismo da Escola Profissional Cândido Guerreiro.

«Descubra a diversidade de um outro Algarve», convida a organização.

As inscrições para o BTT Alte podem ser realizadas aqui, para o passeio pedestre aqui e para a Taça Regional do Algarve XCM estão disponíveis aqui.