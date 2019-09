Com organização da Federação Portuguesa de Vela e do Clube Naval da Fuzeta e com o apoio da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, realiza-se no fim de semana, dias 14 e 15 de setembro, no lado nascente da Ilha da Fuseta, o 1º Campeonato Nacional de Kiteboard, nas classes de Kitefoil e Twin Tip Race.

É a primeira vez que se realiza um Campeonato Nacional de Kiteboard, pelo que a modalidade será assim reconhecida pela Federação Portuguesa de Vela, dando-se um passo importante na formação da seleção nacional na classe de Kitefoil, visando a participação nos Jogos Olímpicos em 2024 que se realizam em Paris e que terá pela primeira vez em competição, esta classe da modalidade.

Neste 1º Campeonato Nacional de Kiteboard estão inscritos 44 atletas individuais distribuídos pelas duas classes, e com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos.

No sábado, dia 14 de setembro, realiza-se a prova de kitefoil, com a participação de 20 atletas.

A partir das 10 horas realiza-se o briefing da regata e a competição começa às 11 horas e tem a duração de cerca de uma hora.

O Kitefoil é uma modalidade que tem crescido rapidamente nos últimos anos.

As suas pranchas de hydrofoil revolucionaram o mundo do kiteboard, fazendo os velejadores flutuarem sobre a água.

São desenvolvidas para acoplar um mastro e uma asa (foil) em baixo, os quais, através da ação hidrodinâmica, possibilitam uma flutuação sobre a água, reduzindo muito o atrito de superfícies, proporcionando uma enorme performance em velocidade e contravento, possibilitando também a prática em diferentes condições de vento.

No domingo, dia 15 de setembro realiza-se a prova da classe Twin Tip Race, estando inscritos 24 atletas.

Depois do briefing, a competição terá regatas eliminatórias até à final, que será disputada entre os melhores seis a oito atletas apurados nas eliminatórias. Começa às 11 e termina às 17 horas.

O Twin Tip Race (TT:R) é o tradicional kitesurf, com pranchas bidirecionais e kites tubulares e consiste na disputa de regatas que exigem técnica e velocidade no contorno (slalom) de boias e nos saltos sobre os obstáculos.