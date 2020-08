Há mais clubes algarvios certificados como «Entidades Formadoras»

Processo de certificação é conduzido pela FPF.

São 13 os novos clubes da Associação de Futebol do Algarve (AFA) reconhecidos na segunda temporada do Processo de Certificação de Entidades Formadoras, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o que representa um aumento de 325 por cento face a 2018/2019.

Assim, no lugar de quatro clubes distinguidos pela FPF na época de estreia, o futebol e o futsal algarvios passam a contar com 17. No futebol, Portimonense Sporting Clube/Portimonense Sporting Clube – SAD, Sporting Clube Olhanense/Sporting Clube Olhanense – Futebol SAD, Sporting Clube Farense/Sporting Clube Farense – Algarve Futebol SAD, Louletano Desportos Clube, Clube Desportivo e Recreativo Quarteirense, Futebol Clube de Ferreiras, Clube de Futebol Esperança de Lagos, Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense, Clube de Futebol «Os Armacenenses», Imortal Desportivo Clube e Associação Académica da Bela Vista obtiveram a certificação, enquanto o Quatro ao Cubo – Associação Desportiva de Olhão foi reconhecido como Centro Básico de Formação.

No futsal, Sonâmbulos Futsal Luzense Associação e São Pedro Futsal Clube de Faro são entidades certificadas, enquanto Albufeira Futsal Clube, Clube Desportivo «Os Olhanenses» e Associação de Jovens do Nordeste Algarvio – Inter-Vivos são agora Centros Básicos de Formação.

Destaque para o Futebol Clube de Ferreiras, o único emblema algarvio com dupla certificação, no futebol masculino e no feminino, e para o São Pedro Futsal Clube de Faro, que subiu de Centro Básico de Formação de Futsal para Entidade Formadora Certificada com duas estrelas.

A Associação de Futebol do Algarve «felicita todos os seus filiados envolvidos no Processo de Certificação de Entidades Formadoras, em especial os clubes já certificados, e enaltece o esforço, o empenho e a dedicação de todos os seus dirigentes e agentes desportivos que têm contribuído, de forma inequívoca, para o desenvolvimento das coletividades na região».