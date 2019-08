A Cidade Europeia do Desporto 2019 vai juntar no Portimão Arena quatro das melhores equipas da atualidade na disputa da International Masters Futsal, entre 22 e 25 de agosto. A prova inclui no programa social a interação desportiva e lúdica Gira MegaCrack, dirigida a crianças e jovens entre os 6 e os 12 anos.

Das 17h30 às 19h30 de 23 de agosto, o Portimão Arena será palco do Gira MegaCrack, integrando minijogos, desafios diversos e muita diversão nos escalões traquinas, benjamins e infantis, orientados por alguns jogadores do Inter Movistar, entre os quais Ricardinho, considerado o melhor jogador de futsal do mundo.

Para os pequenos participantes esta será uma experiência única, pela oportunidade de conviverem com alguns craques da modalidade, sendo a participação gratuita. Os interessados deverão inscrever-se aqui.

Além da vertente desportiva, a iniciativa possui um acentuado cunho social, ao conjugar a prática do futsal com valores essenciais para a vida como a igualdade, a responsabilização, o espírito de equipa, a integração, a solidariedade, a aprendizagem e a cultura, com muita diversão à mistura.

Quanto ao International Masters Futsal, será disputado pelo Sporting (campeão europeu em título e detentor do troféu de 2018), pelo Benfica (finalista do ano passado), pelos espanhóis do Inter Movistar (onde milita o português Ricardinho) e pela equipa cazaque do Kairat Almaty (vice-campeã europeia).

Ainda integrado na programação que envolve a International Masters Futsal, realizar-se no dia 22 de agosto, a partir das 21h00, o 5º Troféu Cidade de Portimão, opondo o Kairat Almaty ao Portimonense, recém-promovido à 1ª Liga portuguesa.