FPF premeia instituições promotoras do «Futebol para Todos»

A iniciativa, promovida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no âmbito da sua política de responsabilidade social, pretende apoiar projetos criados por instituições sem fins lucrativos que tenham como premissa a prática do futebol, enquanto veículo promotor do combate à discriminação e a promoção da integração social de crianças, jovens, adultos e pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência.

O período de candidaturas ao prémio Futebol para Todos termina no próximo dia 31 de maio, nesta que é a segunda edição desta iniciativa, no âmbito do programa da UEFA HatTrick FSR cujo objetivo é envolver a sociedade civil em temas tão prementes como o combate à discriminação e a promoção da inclusão social.

O montante atribuído, de 50 mil euros, assume a forma de donativo, podendo ser parcelado por vários projetos, ou atribuído apenas a um. Ainda assim, todos os projetos candidatos deverão ter como premissa que cada individuo é único, bem como a rejeição de todas as formas de discriminação com base na raça, idade, género, religião, orientação sexual, cultura e nacionalidade.

O painel de jurados que avaliará as candidaturas apresentadas ao Prémio Futebol Para Todos é composto pela administradora do Grupo Impresa e presidente da SIC Esperança, Mercedes Balsemão, pelo presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George, pela Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População e Presidente e Fundadora da Associação Corações Com Coroa, Catarina Furtado, pelo Vice-Presidente da FPF, Humberto Coelho e pela diretora para o futebol feminino da FPF, Mónica Jorge.