Final dos Campeonatos Nacionais de Clubes em atletismo será em Lagoa

Estádio da Bela Vista, em Lagoa, recebe a Final da 1ª, 2ª e 3ª Divisões dos Campeonatos Nacionais de Clubes em atletismo.

A pista de Atletismo do Estádio Municipal da Bela Vista recebe este sábado, 15 de agosto, a Final da 1ª, 2ª e 3ª Divisões dos Campeonatos Nacional de Clubes. A organização é da Associação de Atletismo do Algarve com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.

A realizar sem público, esta prova envolve 4 equipas do Algarve. Na 1ª Divisão Nacional vão competir pela primeira vez na história da Casa do Benfica de Faro, atletas masculinos. Na 2ª Divisão o mesmo clube inscreve atletas Femininos. Já na 3ª Divisão correm os homens da equipa da casa, a Associação Académica da Belavista. Junta-se-lhe o Clube Desportivo Areias de São João (Masculinos) e Centro Desportivo de Quarteira (Femininos).

As limitações impostas pela COVID-19 implicam que a realização de competições de atletismo cumpra um conjunto de regras específicas que conjugam as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) para utilização de recintos desportivos e realização da prática desportiva.

Assim, para minimizar deslocações, necessidades de alojamento e refeições fora do local de residência de atletas, treinadores, dirigentes, juízes e pessoal de apoio, os Campeonatos Nacionais de Clubes 2020, vão realizar-se simultaneamente em vários locais do país.

Com um programa e horário extenso de duas jornadas divididas pela manhã e tarde, das 9 às 21 horas, este acontecimento desportivo foi dividido por Lagoa (equipas do Algarve), Guimarães, Vagos, Lisboa, Ribeira Brava e Ponta Delgada.