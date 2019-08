Festejos da vitória de João Rodrigues também aconteceram no Faz Fato

A comemoração da vitória de João Rodrigues na Volta a Portugal em Bicicleta também decorreu ontem à noite no Faz Fato.

Estava prometido e foi cumprido. O jovem ciclista de 24 anos de idade natural de Tavira, que vive no Faz Fato e venceu a mais recente edição da Volta a Portugal em Bicicleta, encontrou-se ontem à noite com as pessoas da sua aldeia durante a Festa do Emigrante.

João Rodrigues chegou por volta da meia noite, acompanhado por um grupo de amigos, por um colega de equipa e por membros do executivo municipal.

O baile, que decorria animado pelos «Mato Bravo», foi interrompido e o ciclista entrou no recinto sob aplausos. Depois foi passando por um e outro lado, cumprimentando e sendo cumprimentado.

Quando subiu ao palco não deixou de confessar que «ter sido ovacionado no Porto, perante milhares de pessoas, tinha sido muito bom. Mas ser recebido na sua aldeia tem um sabor diferente, muito especial!»

O jovem ciclista tavirense chamou ao palco o seu colega de equipa Ricardo Mestre, natural de Castro Marim, vencedor da Volta a Portugal em Bicicleta no ano de 2011 e que este ano muito trabalhou para que o sucesso de João Rodrigues e de toda a formação W52 F C Porto fosse possível.

Ricardo Mestre agradeceu todos os aplausos para os dois ciclistas e lembrou que «a vida de um ciclista é muito difícil, com muitos dias maus e muito poucos dias bons. Pediu, por isso, «o apoio e a compreensão de todos, não só nestes momentos especiais de festa e de vitórias, mas também quando as coisas correm menos bem.»

João Rodrigues recebeu mais duas placas comemorativas, uma oferecida pelo Presidente da União das Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira e outra oferecida pela Associação Agro Cinegética dos Estorninhos.