FC Porto vence Portimonense e aproxima-se do Benfica

O FC Porto voltou hoje às vitórias fora, ao bater o Portimonense (3-0) na abertura da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, aproximando-se do Benfica e ganhando confiança para o compromisso de terça-feira na Champions.

Num encontro à chuva dominado amplamente pelos dragões, o médio espanhol Nico González abriu o marcador, aos sete minutos, Galeno marcou aos 59, no seu sexto golo nos últimos seis jogos, reforçando a candidatura aos eleitos que Roberto Martínez anunciará dentro de uma semana para dois jogos particulares da seleção portuguesa, e Pepê fechou a contagem, aos 79.

O FC Porto, terceiro classificado, com 55 pontos, a três do Benfica e a quatro do líder Sporting, rivais que só jogam no domingo, saiu ainda mais confiante para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em que na terça-feira defende em Londres uma vantagem mínima (1-0) sobre o Arsenal.

O Portimonense, que segue numa sequência de seis jogos sem ganhar no campeonato, ocupa à condição o 14.º lugar, com 23 pontos.

Se nos algarvios, a jogar em 4-3-3, Gonçalo Costa e Seck foram as novidades de Paulo Sérgio num flanco esquerdo renovado face ao nulo caseiro com o Vizela, nos portistas Sérgio Conceição repetiu o onze e a tática (4-2-3-1) da goleada ao Benfica (5-0).

Os alvinegros protagonizaram a primeira ameaça da partida, toda jogada sob chuva incessante, quando aos seis minutos, após passe de Seck, Hélio Varela surgiu isolado, mas na cara de Diogo Costa, enrolou-se com a bola e desperdiçou ocasião flagrante.

A resposta do FC Porto, um minuto depois, foi eficaz, mas contou com a ajuda de um erro de Gonçalo Costa, que, junto à linha lateral, colocou a bola em zona proibida, dentro da área, surgindo Evanilson a aproveitar e a colocar em Galeno, que assistiu para o primeiro golo de Nico González ao serviço dos dragões.

Dois minutos depois, novo erro do setor defensivo algarvio, desta vez à direita: pressionados por Evanilson, Igor Formiga e Alemão não se entenderam e o esférico sobrou para Galeno, que descobriu Pepê na área, mas o brasileiro picou a bola à saída de Nakamura e acertou na trave.

Em vantagem após um arranque de jogo movimentado, o FC Porto, mais paciente, foi assumindo o controlo do jogo, com Otávio a ganhar preponderância na maioria das saídas de bola, quase sempre à esquerda, perante um Portimonense sem soluções ofensivas.

As oportunidades claras de golo, porém, escassearam até ao intervalo, à exceção de um lance de Francisco Conceição à direita, que fugiu a Seck e, junto à linha de fundo, cruzou para o remate de Nico González, cujo possível bis foi impedido por grande defesa de Nakamura (27 minutos).

O reatamento não trouxe novidades, com a formação de Sérgio Conceição a manter o ascendente, que se expressou novamente no marcador aos 59 minutos, num remate em arco, com o pé direito, de fora da área, de Galeno, a confirmar o seu excelente momento de forma.

Com uma desvantagem de dois golos no marcador, o Portimonense conseguiu finalmente uma aproximação perigosa à baliza de Diogo Costa, que defendeu o remate de Sylvester Jasper (63 minutos), antes de Paulo Sérgio operar quatro mexidas na equipa, sem grandes efeitos.

O FC Porto manteve-se por cima e, depois de Galeno e Francisco Conceição desperdiçarem o 3-0, Pepê selou o resultado final com classe, aos 79 minutos.

