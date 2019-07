FC Porto vence Fulham e conquista Albufeira Summer Cup

Tento solitário de Otávio, aos 29 minutos, foi suficiente para os dragões levarem para casa o troféu que se disputou hoje no Estádio Municipal de Albufeira, que esteve bastante bem composto de público.

A partida entre portistas e londrinos até começou com um ascendente britânico, mas seria a equipa portuguesa a criar a primeira situação de verdadeiro perigo: aos 15 minutos, Corona teve o golo à mercê, mas acabou por hesitar bastante na hora de visar a baliza. A defensiva do Fulham acabaria por aliviar.

Voltou a ameaçar Danilo, com um remate de longe aos 17 minutos, que Bettinelli defendeu com bastante dificuldade.

O Fulham haveria de responder aos 23 minutos com um cabeceamento de Mawson, que testou a atenção de Diogo Costa, jovem guarda-redes que hoje assumiu a titularidade na baliza azul e branca.

Os dragões iam sendo orquestrados por Shoya Nakajima, japonês que já alinhou (e brilhou) pelo Portimonense. Shoya, de resto, criou muito perigo aos 28 minutos, obrigando o guardião do Fulham a nova defesa apertada.

Foi o prenúncio para o primeiro golo dos homens da Invicta: aos 29 minutos, Bettinelli ainda se opôs com excelente intervenção à tentativa de Soares, mas na recarga Otávio puxou da bicicleta e, em grande estilo, abriu o ativo em Albufeira, fazendo o 1-0 para o Futebol Clube do Porto.

A restante etapa regulamentar teve sentido único, e em cima do intervalo Soares, isolado à boca da baliza, atirou à trave, mantendo o 1-0 para o descanso.

O regresso aos balneários quase trouxe o empate à partida: logo na primeira jogada da segunda metade, Kamara surgiu isolado em frente a Diogo Costa, atirando ao lado.

O FC Porto haveria de responder aos 60 minutos por intermédio de Soares, que respondeu a um cruzamento de Alex Telles com um cabeceamento que passou perto da baliza dos londrinos.

Com várias alterações realizadas por ambas as equipas no intervalo e no decorrer da etapa complementar (a destacar, no Fulham, as entradas dos portugueses Rui Fonte e Ivan Cavaleiro), o jogo assumiu uma toada típica de pré-época, com um ritmo mais pausado e sem grandes riscos de parte a parte.

Os comandados de Sérgio Conceição conquistaram assim, em Albufeira, o primeiro troféu de pré-época, num jogo onde, mais que o resultado, interessou ao técnico português aferir a qualidade e empenho de vários jovens jogadores.

Os azuis e brancos vão prosseguir a sua preparação no Algarve, e no próximo fim de semana disputam a Copa Ibérica, em Portimão, onde defrontam na sexta-feira, dia 19 de julho o Bétis de Sevilha. Depois, no domingo e dependendo dos resultados, defrontam Portimonense ou Getafe (Espanha).