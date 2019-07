Farense contrata internacional guineense que jogou a CAN

O internacional guineense Bura, médio-defensivo de 23 anos, é o mais recente reforço do Sporting Clube Farense.

Na última época, o jogador representou o Desportivo das Aves por empréstimo do Oriental, mais concretamente a equipa de sub-23 que venceu a Liga Revelação.

De resto, foi com a equipa lisboeta que o Farense encetou as negociações com vista à aquisição do passe em definitivo.

Ao serviço da seleção principal da Guiné-Bissau, Bura soma três internacionalizações.

O Farense anunciou ainda que este acordo «é válido para os próximos dois anos», ficando a turma algarvia com opção para mais uma época. A cláusula de rescisão fixa-se nos 3,5 milhões de euros.