Farense com «foco total na manutenção» e confiança no futuro

«O foco na manutenção da equipa na segunda liga é total, e o importante é transmitir tranquilidade ao plantel e pensar na vitória, este grupo vai-se superar».

Foi esta a reação de fonte do Farense ao contacto do «barlavento», na sequência da notícia divulgada na edição de hoje, terça-feira, 7 de maio, do jornal Record.

A mesma fonte aproveitou ainda para apelar aos adeptos à sua «presença massiva em Mafra, aproveitando a excursão organizada» pelo emblema algarvio. A deslocação tem um custo de 5 euros para sócios e adeptos, valor que inclui a viagem e o bilhete para a partida.

Segundo a notícia divulgada pelo diário desportivo, o presidente da SAD do Farense, João Rodrigues, não tem intenções de desistir do projeto de levar o clube à Primeira Divisão do futebol nacional, independentemente do desfecho desta temporada.

A mensagem de confiança foi transmitida para o interior do grupo, de forma a que haja a maior tranquilidade possível antes dos jogos com Mafra e Ac. Viseu, que assumem um carácter decisivo na luta pela permanência na Segunda Liga.

A publicação revela ainda que o líder do Farense quer continuar a contar com André Geraldes como seu braço direito e homem forte da SAD, apesar do interesse de vários clubes, para a preparação da próxima época, incluindo as pastas das dispensas e das contratações, fazendo assim cumprir o contrato que tem até 2021, pelo menos.

Em caso de vitória algarvia em Mafra e de derrota do Varzim na Cova da Piedade, no próximo domingo, 12 de maio, o Farense garante automaticamente a manutenção na segunda liga. Caso os resultados sejam outros, ficará tudo adiado para a última jornada no Estádio de São Luís, aquando da receção do Farense ao Académico de Viseu.