Farense apresenta-se com derrota nos penaltis frente ao Belenenses SAD

Algarvios marcaram primeiro, mas acabaram por permitir o empate aos visitantes. No desempate, os lisboetas foram mais fortes.

O Sporting Clube Farense apresentou hoje, aos sócios e adeptos, o seu plantel para a época 2019/2020 que agora inicia, com um jogo particular frente ao Belenenses SAD, onde se disputava o Troféu Faro.

Antes da partida decorreu a apresentação individual dos atletas que vão compor o plantel dos leões de Faro, onde saltaram à vista 9 caras novas – Matheus Silva, Filipe Melo, Fabrício Simões, Bura, Miguel Bandarra, David Sualehe, Ryan Gauld, Rafael Vieira, Rafael Furlan.

O jogo, esse, teve, teve contornos típicos de pré-época – só aos 37 minutos houve uma situação de perigo, para o Belenenses SAD – Tiago Esgaio apareceu solto de marcação, em boa posição para alvejar a baliza do Farense. Hugo Marques, no entanto, negou as pretensões do médio forasteiro.

Os anfitriões não se deixaram ficar e aos 40 minutos Sualehe obrigou Guilherme a uma boa defesa, mas o último apontamento da primeira parte pertenceu ao Belenenses, em cima do minuto 45 – André Santos apareceu na carreira de tiro e rematou por cima da baliza farense.

Os homens da casa regressaram dos balneários com os mesmo 11 jogadores que iniciaram a partida, e entraram na etapa complementar praticamente a marcar – logo aos 48 minutos, Mayambela progrediu como quis pelo meio campo do Belenenses SAD e, chegado à entrada da área adversária, disparou forte para o fundo das redes.

O Farense até podia ter ampliado a vantagem aos 54 minutos, mas Fábio Nunes, descaído pela direita, rematou fraco para uma defesa fácil de André Moreira.

O jogo voltou a cair de ritmo e só sacudiu novamente aos 81 minutos, quando Faraj aproveitou algum facilitismo da defensiva algarvia e empatou a partida.

O mesmo Faraj que, em cima do minuto 90, podia ter dado a vitória aos homens de Belém – trabalhou bem à entrada da área, rodando sobre o adversário, mas na hora de rematar falhou as medidas à baliza e atirou por cima.

O empate ajustava-se ao que se foi passando em campo ao longo dos 90 minutos. Com o Troféu Faro em disputa, o jogo seguiu para o desempate por grandes penalidades, onde a vitória sorriu ao Belenenses SAD, depois de Furlan, André Vieira e Alvarinho terem falhado pelo Farense.

Na próxima semana os algarvios iniciam a participação na Taça da Liga: deslocam-se a Coimbra, onde defrontam a Académica, no sábado, dia 27 de julho, às 20h30.