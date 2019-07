Everson (ex-Bahia) é reforço para a defesa do Portimonense

O Portimonense garantiu o empréstimo do defesa central brasileiro Everson, de 21 anos, junto do EC Bahia, equipa da Série B (2ª Divisão) brasileira.

O anuncio foi feito pelo conjunto tricolor no seu site oficial. Everson é um defesa com 1,90 metros de altura, esquerdino, que chega ao Portimonense por empréstimo de uma época, com a equipa alvinegra a ficar, ao que tudo indica, com opção de compra garantida no negócio.

O atleta fez a sua formação no clube de Salvador da Bahia, tendo realizado ao todo 20 jogos pelo conjunto principal dos soteropolitanos.

Recorde-se que o Bahia também anunciou o empréstimo de Matheus Silva ao Farense.