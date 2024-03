European Golden League de voleibol joga em Loulé

O Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, recebe, pela primeira vez, uma competição internacional de voleibol: a European Golden League 2024, de 17 a 19 de maio.

Esta é uma competição de âmbito europeu que garante o apuramento para a Volleyball Nations League. Portugal marca presença na prova, ao lado de Espanha e Luxemburgo. A Seleção Nacional de Seniores Masculinos, liderada por João José, estreia-se na European Golden League, frente ao Luxemburgo (sexta-feira, 17) e à Espanha (domingo, 19), enquanto os luxemburgueses e os espanhóis medem forças no sábado (dia 18 de maio).

A fase preliminar da European Golden League de 2024 apresenta este ano um novo formato: as 12 seleções participantes já não serão divididas em poules fixas, mas cada uma terá a oportunidade de ser a anfitriã de um torneio onde terá sempre adversários diferentes, num total de seis oponentes.

Com três seleções em cada torneio, o organizador jogará sempre na sexta-feira e no domingo, enquanto os visitantes se defrontarão no sábado.

A classificação englobará todas as equipas e os quatro melhores posicionados apuram-se para a Final Four, agendada para os dias 14, 15 e 16 de junho, na Croácia.

Loulé volta a estar na rota dos grandes eventos desportivos, desta vez de voleibol, uma das muitas modalidades praticadas no eclético concelho de Loulé e que tem na Associação Desportiva Fénix e na Associação Juvenil Quarteira Beach Sports os seus principais representantes e dinamizadores.

«É para nós uma honra podermos receber uma das mais importantes provas internacionais de voleibol, em especial porque vamos ter a oportunidade de assistir a dois jogos com a seleção nacional. O interesse das entidades nacionais e internacionais em trazer para Loulé eventos deste calibre denota a qualidade das nossas infraestruturas desportivas e a capacidade que este concelho tem de bem organizar eventos. Loulé está de parabéns», sublinha o autarca Vítor Aleixo.

Jogos

17 de maio

21h00 – Luxemburgo x Portugal

18 de maio

17h00 – Espanha x Luxemburgo