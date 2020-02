Esperança de Lagos acaba com a invencibilidade do Olhanense

Lacobrigenses surpreenderam Olhanense, que não perdia há cinco meses no campeonato. Conjunto de Olhão perdeu a liderança da competição e vê Louletano aproximar-se.

O Olhanense deslocou-se ontem, domingo, 16 de fevereiro, ao terreno do Esperança de Lagos, onde acabou derrotado por 2-1, na 22ª jornada do Campeonato de Portugal.

Os homens de Olhão até entraram melhor, chegando ao golo por Sapara (18′), mas o Esperança de Lagos acabou por dar a volta ao marcador ainda na primeira parte: Francisco Batista, aos 30 minutos, empatou a contenda, com Lamine a dar a vitória aos anfitriões ao minuto 43.

Com este resultado, o Esperança fica no 10º lugar da classificação com 25 pontos, enquanto o Olhanense é ultrapassado e perde a liderança para o Real SC, distando dois pontos do lugar cimeiro.

Real SC que, de resto, subiu ao primeiro lugar às custas do Armacenenses. A turma de Armação de Pêra entrou na partida praticamente a perder, com um golo de Diogo David logo no primeiro minuto. Depois, na conversão de dos penaltis, André Almeida (68′) e Felipe Ryan (90′) fizeram o 3-0 final. O Armaceneses ocupa a 11ª posição, com 23 pontos.

Já o Louletano recebeu e venceu o Sintrense por 1-0. O inevitável Érico Castro, na conversão de um castigo máximo aos 75 minutos, deu a vitória ao conjunto de Loulé, que fica no 4º lugar a apenas dois pontos da zona que dá acesso ao play-off de subida de divisão.