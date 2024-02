Encontro de Surf Adaptado da Praia da Rocha eleito Evento Desportivo do Ano

O Encontro de Surf Adaptado da Praia da Rocha, em Portimão, que este ano vai para a oitava edição, foi distinguido com o galardão Evento Municipal Desportivo do Ano, no seminário «Gestão de Eventos Desportivos em Contexto Municipal», na Mealhada.

O município de Portimão participou no seminário «Gestão de Eventos Desportivos em Contexto Municipal», no passado dia 23 de fevereiro, na Mealhada, no qual foram entregues os reconhecimentos aos Eventos Desportivos do Ano, tendo o Encontro de Surf Adaptado da Praia da Rocha sido distinguido com o galardão.

Com oitava edição agendada para o final do próximo mês de julho, este Encontro de Surf Adaptado é organizado pela Câmara Municipal de Portimão em colaboração com o Portimão Surf Clube, PlaySurf/Iate Clube da Marina de Portimão e Future Eco Surf School/Clube Naval de Portimão, tendo sido distinguido pela Cidade Social, no âmbito do programa Município Amigo do Desporto como o Evento Local do Ano, na categoria dos Municípios com mais de 50 mil e menos de 100 mil habitantes.

Na ocasião, também foram reconhecidos a Corrida da Liberdade e o Torneio Internacional de Ginástica Rítmica de Portimão com os terceiros lugares nas categorias Evento Desportivo Regional/Nacional e Evento Desportivo Internacional, respetivamente.

Para os reconhecimentos e votações, participaram inúmeros municípios de norte a sul de Portugal Continental e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, tendo sido submetidos a concurso eventos nos quais se desenvolveram atividades desportivas, provas ou torneios, tanto em ambientes fechados quanto ao ar livre.

Os eventos, além dos objetivos desportivos, poderiam abraçar outros propósitos, como os de cariz solidário ou ambiental, dirigidos a uma variedade de públicos.

Os critérios de avaliação incluíram a análise das candidaturas, destacando a implementação de práticas adequadas na gestão desportiva, a promoção da participação em eventos desportivos e a democratização da prática desportiva informal, recreativa ou competitiva.

Também foram avaliados o caráter inovador das ações, as parcerias estabelecidas e o valor acrescentado dessas colaborações, além de outros elementos relevantes para a avaliação dos eventos.

«Estes reconhecimentos servem como um estímulo à perpetuação de boas práticas, constituindo um incentivo à sua disseminação e uma fonte de orgulho e motivação no prosseguimento dessas práticas» para os respetivos organizadores.