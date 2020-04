Em Lagoa «fique em casa, mas faça exercício físico, pela sua saúde»

Município lança programa on-line para a prática desportiva.

«Fique em casa, mas faça exercício físico, pela sua saúde» é o apelo lançado pelo novo programa desportivo municipal, desenvolvido pela Câmara Municipal de Lagoa conjuntamente com professores/as do Programa Viva+. Arrancou ontem, segunda-feira, 13 de abril, com ginástica localizada. Prossegue amanhã, quarta-feira, 15 de abril, às 10h30, com as aulas virtuais de ginástica para crianças. Já as direcionadas para seniores terão lugar na quarta-feira seguinte, 22 de abril, também às 10h30.

Ainda às 17h00h de segunda feira, 20 de abril, o movimento físico segue a música latina na «zumba». O convite para a «yoga» surge às 17h00 de cada quarta feira (15 e 22 de abril). O exercício intervalado de alta intensidade, também conhecido como HIIT, tem lançamento marcado para as 17h00 de sexta-feira 24 de abril.

Estes desafios ao exercício físico em casa ficam disponíveis nos canais de Facebook e YouTube do município de Lagoa, em vídeo. São conduzidos por professores especializados em cada uma das disciplinas propostas.

O mesmo programa on-line inclui ainda «Dicas de Treino para Atletas», previstas para as manhãs de quinta-feira, 16 de abril, e de terça-feira, 21 de abril, sempre Às 10h30.

Outras indicações úteis do Gabinete de Aconselhamento para a Alimentação e Atividade Física (GAPAAF) vão chegar pelos mesmos canais. Começaram hoje, às 10h30, e acontecem novamente na quinta-feira, dia 23 de abril, no mesmo horário.

Estes conselhos especializados também podem ser encontrados nas redes sociais da autarquia.

Luís Encarnação, presidente da Câmara de Lagoa, responsável pelo pelouro do desporto, recordou na apresentação deste programa que «a prática regular de atividade física contribui para o bem-estar físico e mental das pessoas de todas as idades e condições, o que se torna especialmente importante neste tempo de contenção da pandemia COVID-19».