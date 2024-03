Dupla poiarenese preparada para o Rallye Casinos do Algarve

A dupla de Vila Nova de Poiares, Armando Carvalho e Ana Santos confirmaram a participação nas três primeiras provas do Campeonato Start Sul de Ralis 2024. Primeiro desafio é o Rallye Casinos do Algarve.

O Rallye Casinos do Algarve, será a prova inaugural e onde a dupla estará ao volante do Mitsubishi Lancer Evo IX preparado e assistido pela Domingos Sport, entre os dias 14 e 16 de março.

«Estamos muito satisfeitos e motivados por termos conseguido montar o nosso projeto desportivo e por termos um leque fantástico de patrocinadores, a grande maioria manteve a aposta para este ano. Entraram novos patrocinadores, mas estamos ainda em negociações com algumas empresas para que consigamos garantir a totalidade da época», afirmou o piloto Armando Carvalho.

«Vamos iniciar o campeonato deste ano à semelhança do ano passado. Já conhecemos a prova apesar de haverem algumas alterações e novidades a nível de traçado, os troços que compõem esta prova são do nosso agrado e, por isso esperamos estar na nossa melhor forma. Sabemos, de antemão que iremos ter muita e forte oposição, mas estamos focados no nosso objetivo. Queremos alcançar lugares no pódio e com vitórias queremos lutar pela vitória no campeonato», continuou o piloto.

«Este ano vamos ter uma novidade. Nas provas de terra vamos recorrer ao fantástico Mitsubishi Lancer Evo IX da Domingos Sport, mas nas provas de asfalto a escolha irá recair no nosso Mitsubishi Lancer Evo V. Era um projeto para ter sido lançado no ano passado, mas tal não foi possível. Estamos a preparar nosso carro e esperamos conseguir tê-lo pronto para estar à partida do Rali de Portimão, daqui a cerca de um mês. Vamos manter a Domingos Sport como nossa equipa de assistência. Estamos muito satisfeitos e orgulhosos por termos conseguido manter os nossos patrocinadores do ano passado, um enorme bem hajam por confiarem e acreditarem no nosso projeto. Queremos começar bem a nossa época, de preferência conquistando um lugar no pódio sendo rápidos, competitivos, mas sem entrarmos em loucuras que ponham em causa a nossa continuidade na prova», finalizou Armando Carvalho.

Com organização do Clube Automóvel do Algarve, o Rallye Casinos do Algarve será disputado em pisos de terra. No dia 15 a prova terá passagem por Lagos (6,81 km), Barão de São João (8,09 km) e pelos 1,38 km da Super Especial de Lagos.

No dia 16 a «ementa» será composta por duplas passagens pelas especiais de Silves (10,20 km), São Marcos (10,71 km) e Messines (24.10 km). A finalizar será a obrigatória passagem pelo 1.90 km da City Stage de Portimão que não contará para a classificação final e que antecederá a cerimónia do pódio.