Desporto marca as celebrações do Dia da Cidade em Portimão

Dia da Cidade vai ser inspirado este ano pela CED – Cidade Europeia do Desporto 2019, destacando-se do programa, que decorre entre 7 e 15 de dezembro, a inauguração do Pavilhão Desportivo da Boavista, palco da sessão solene que assinala a efeméride.

No dia 11 de dezembro, quarta-feira, Dia da Cidade de Portimão, as cerimónias oficiais arrancam às 9h30 com o hastear das bandeiras no Largo 1º de Maio, participando neste ato simbólico a Sociedade Filarmónica Portimonense, Fanfarra da Associação de Bombeiros Voluntários de Portimão, Sociedade Columbófila de Portimão, PSP, GNR, Polícia Marítima-Capitania e Associação de Fuzileiros do Algarve.

Por volta das 10h00, será festejado o 12º aniversário do Mercado da Av.ª S. João de Deus, onde ficará patente até 6 de janeiro a exposição fotográfica «Discreto», de Rúben Barroso.

O Pavilhão Desportivo da Boavista, cuja inauguração está marcada para as 14h30, vai ser o palco da sessão solene do Dia da Cidade, que este ano não se realiza no salão nobre dos Paços do Concelho.

Esta infraestrutura, cujas obras de requalificação custaram 1385037,57 euros, possui uma nave desportiva com a área de 1075 metros quadrados, tendo uma bancada com capacidade para 484 lugares sentados, a maior indoor em todo o concelho.

Entre outras valências, o novo equipamento desportivo disponibiliza uma sala especializada para a prática da ginástica rítmica, com a área de 225 metros quadrados e pensada de raiz para a modalidade, assim como três salas destinadas ao fitness.

Após os discursos oficiais, Portimão prestará homenagem a Maria Fernanda Rosa, professora e dirigente escolar, e a José João Cercas Vicente, chefe regional do Corpo Nacional de Escutas, «pelos relevantes serviços prestados ao município».

Depois de vários agentes desportivos testemunharem sobre a sua experiência ao longo deste intenso ano, será entregue a Medalha de Honra da CED aos clubes, associações, patrocinadores, parceiros, embaixadores, padrinhos, representantes dos voluntários e a alguns portimonenses que personificaram a candidatura, como reconhecimento pelo valioso contributo para a distinção de Portimão como a Melhor Cidade Europeia do Desporto 2019.

A partir das 18h30 tem início a Gala do Desporto – Homenagem aos Campeões Portimonenses, durante a qual serão distinguidos com medalhas de ouro, prata e bronze um total de 632 atletas, treinadores, clubes, escolas e universidades que se destacaram em 43 modalidades na temporada desportiva 2018/19, com a obtenção de títulos federativos internacionais, nacionais ou distritais. É de realçar que nunca antes houve tantos homenageados como neste ano.

Celebrações com programação eclética

Das comemorações oficiais deste ano do Dia da Cidade, em Portimão, fazem igualmente parte a inauguração do Parque Infantil da Figueira, marcada para as 11h00 do dia 7 de dezembro, sábado, ao passo que no dia 15, domingo, serão inauguradas a Capela do Cemitério da Mexilhoeira Grande (12h45) e a requalificação da Estrada da Fonte (13h00).

A nível musical, o destaque vai para o imperdível concerto de Rodrigo Leão intitulado «Os Portugueses», que terá lugar no Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, a partir das 21h30 de 10 de dezembro, terça-feira.

A entrada é gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete no local no dia 7, das 13h00 às 17h30 ou no dia 8, das 15h00 às 19h00.

Em termos artístico-culturais, também merecem referência as inaugurações no Museu de Portimão da exposição de pintura e escultura «Estuários», de Arlindo Arez, e da mostra com os trabalhos premiados na 19ª Corrida Fotográfica de Portimão (dia 7, às 17h00), enquanto para o dia 12 foi agendada a entrega do Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes, que terá inicio às 21h30.

Um dos momentos altos da programação terá lugar na noite de 13 de dezembro, sexta-feira, altura em que o Portimão Arena recebe, a partir das 21h00, o espetáculo de encerramento da Cidade Europeia do Desporto 2019, no qual participarão o bailarino Cifrão e a banda HMB.

Esta criação e produção da Tavolanostra – Eventos Globais, empresa responsável pela cerimónia de abertura da CED 2019, terminará com a passagem de testemunho de Portimão a Odivelas – Cidade Europeia do Desporto 2020.

Os bilhetes/convite para o espetáculo vão estar em breve disponíveis nos seguintes locais: Complexo Desportivo de Alvor e Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande (2ª a 6ª, das 8h00 às 20h00); Museu de Portimão (3ª, das 14h30 às 18h00; 4ª a domingo, 10h00 às 18h00); Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão (2ª a 6ª, das 9h00 às 19h30); receção do Portimão Arena (em dias úteis, das 9h00 às 19h00); e Teatro Municipal de Portimão (3ª a sábado, das 13h00 às 17h30 e em dias de espetáculo, das 13h00 às 22h00).

No dia 13 de dezembro os bilhetes/convite só estarão disponíveis no Portimão Arena.

O programa do Dia da Cidade de Portimão, que inclui os momentos oficiais e as festividades preparadas pelo movimento associativo local, pode ser consultado aqui.