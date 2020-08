Culatrense recebe novos equipamentos e bolsas de apoio monetário

No âmbito do projeto Futebol Bonito 2020.

O Clube União Culatrense irá receber um conjunto de equipamentos, principal e alternativo, bem como uma bolsa de desenvolvimento desportivo, que ajudará a cobrir as mais variadas despesas do mesmo, em virtude de estar entre os 20 vencedores do projecto Futebol Bonito 2020, promovido pela Betclic e que conta com Simão Sabrosa como embaixador.

Entre julho e agosto o Futebol Bonito 2020 recebeu 143 candidaturas válidas. O sorteio decorreu na terça-feira, 25 de agosto, no complexo do Airfut, em Lisboa, e a entrega dos equipamentos aos vencedores será feita entre 1 e 14 de setembro pelo embaixador do projecto, o ex-internacional A português, Simão Sabrosa.

O projeto Futebol Bonito 2020, «pioneiro no futebol nacional, teve como objetivo aliar a sustentabilidade desportiva, através do apoio aos clubes amadores, à sustentabilidade ambiental».

Nesse sentido, além dos equipamentos e do valor monetário, foi também entregue a cada clube vencedor um saco de lavar a roupa eco-friendly que reduz o derramamento de fibras, protege as roupas e filtra as poucas fibras que podem soltar-se durante a lavagem.

O sorteio contou ainda com a presença de um elemento do Ministério da Administração Interna, que garantiu a transparência do mesmo, que se realizou de forma completamente aleatória, com Simão Saborosa a retirar os 20 vencedores de uma tômbola que continha o nome das 143 as equipas de todo o país que tinham inscrição válida.

O antigo futebolista refere que «o projecto Futebol Bonito 2020 é muito importante para os clubes amadores, que passam por muitas dificuldades para conseguirem manter a sua atividade ao longo dos anos, pelo que toda a ajuda é pouca. É importante não esquecermos que a grande maioria dos atletas nacionais são amadores, e que muitos dos jogadores profissionais, alguns deles a representar a seleção nacional, começaram também nestes clubes».

Já Miguel Domingues, diretor de comunicação da Betclic, afirmou ainda que «este foi um projeto pensado pela Betclic para mostrar que o futebol português não pode viver apenas dos três grandes. O futebol é muito mais do que isso, e há que olhar para os clubes amadores pela importância social que têm. Além disso, fazia todo o sentido incluir uma componente sustentável, porque sem planeta não há desporto, e a inclusão de um saco de lavar a roupa amigo do ambiente vai ao encontro do nosso objetivo de dar o exemplo e de cada um fazer a sua parte».