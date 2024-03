Cross e Corta-Mato de Castro Marim bateram recorde de participantes

O Cross «Memorial José Menino» e a Prova Regional de Corta-Mato, realizadas ontem, bateram um recorde de participantes, com 700 atletas de várias idades em competição.

Na competição participaram atletas federados e não federados, de vários escalões femininos e masculinos, num percurso localizado no terreno anexo ao Pavilhão Municipal de Castro Marim.

Leonor Silva (sub 14) e Henrique Barros (sub 14) venceram a prova de corta-mato de 1500 metros, enquanto Luana Valente (sub 16) e Tiago Brito (sub 16) ficaram colocados em primeiro lugar nos 2050 metros.

Júlia Allende (sub 18) e Bernardo Arvelos (sub 18) ganharam o corta-mato de 3000 metros, ao mesmo tempo que Genilza Trindade (sub 20), Roberta Mazioli (seniores femininos), Sofia Dias (veteranos II), Ana Parreira (veteranos IV), Deolinda Lopes (veteranos V) e Marília Cavaco (veretanos VI) alcançavam o primeiro lugar nos 4500 metros.

Nos 550 metros, os vencedores foram Maria Ana Neves (sub 10), Laura Ventura (sub 12), Vicente Xavier (sub 10) e Miguel Tomé (sub 12).

Já no corta-mato de 6000 metros ganharam os atletas Duarte Jacinto (sub 20), João Fernandes (seniores), Ruben Macedo (veteranos I), Sérgio Cipriano (veteranos II), Nuno Miguel Correia (veteranos III), Bertrand Palma (veteranos IV), João Pisco (veteranos V) e José Reis (veteranos VI).

Todas as classificações podem ser consultadas aqui.

As provas de Cross e Corta-mato foram organizadas pelo Clube Recreativo Alturense, com o apoio da Câmara Municipal de Castro Marim, Juntas de Freguesia de Altura e Castro Marim e Associação de Atletismo do Algarve.