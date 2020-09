Clube de Vela de Lagos vence Liga Vela Portugal – Lusíadas Saúde

Clube de Vela de Lagos foi o grande vencedor da Liga Vela Portugal – Lusíadas Saúde. Velejadores do Algarve apuraram-se para disputar a Champions League de Vela.

Realizou-se neste fim-de-semana a regata Liga Vela Portugal – Lusíadas Saúde, que é um campeonato que, juntamente com a regata feminina Women On Water, realizada no fim-de-semana passado, decidiam o apuramento das equipas portuguesas para disputar a Champions League internacional de vela.

Esta é a principal regata entre clubes que se realiza em Portugal. Este ano foi disputado no Rio Douro, junto às margens de Gaia e do Porto.

Estiveram 11 tripulações na água, num total de 44 velejadores, que ao longo de dois dias realizaram 18 regatas. As quatro equipas melhores classificadas disputaram no domingo a final, com o vencedor a ser encontrado no final de mais quatro regatas.

Nesta competição marcaram presença alguns dos melhores velejadores portugueses, com títulos nacionais e internacionais em várias classes.

Os novos campeões são os velejadores do Clube de Vela de Lagos, com o ex-campeão do Mundo da classe 420 e um dos melhores velejadores nacionais – Martinho Fortunato – ao leme, tendo como tripulantes os seus filhos Marta e Martinho Fortunato e Frederico Batista.

A equipa foi muito consistente e regular ao longo de todas as regatas e, na final, venceu as duas regatas que permitiram alcançar a vitória.



«A minha tripulação teve um comportamento a bordo excecional, o que tornou a minha tarefa como leme mais fácil. Foi muito bom partilharmos juntos o mesmo barco e ajudou também a eles, que são muito jovens, a compreenderem a gerir a pressão a bordo. Portanto, foi aprendizagem, foi um fim-de-semana com a família na tripulação e ainda ganhamos. Foi fantástico!», salientou Martinho Fortunato no final da regata.

A outra tripulação do Algarve representava o CIMAV Vilamoura com Martim Fernandes, Beatriz Gago, Marta Melo e Ricardo Duarte. Esta era uma das mais jovens tripulações em prova, terminando na 10º posição.

Juntamente com estas tripulações marcam presença equipas com velejadores de referência do Clube Naval de Cascais, Clube de Vela Atlântico, Yate Clube do Porto, Sport Clube do Porto, Sport Algés e Dafundo, Associação Náutica da Madeira, Clube de Vela do Barreiro, Clube de Vela de Viana do Castelo, Clube de Vela do Sado e We Do Sailing.

A organização desta regata foi da academia de vela BB Douro com o apoio da SailCascais, contando com o fundamental apoio em tempo de pandemia da Lusíadas Saúde, que disponibilizou uma equipa de profissionais para atuar em situações de urgência, garantindo ainda, um posto de rastreio à COVID-19 para as atletas e equipas técnicas. Desta forma, a prova seguiu todas as normas e orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) para eventos desportivos e teve o controlo de procedimentos assegurado por uma equipa médica.