Clube de Vela de Lagos recebe apoio de 2500 euros do município

Equipa participou no Campeonato Europeu de Juniores de Laser 4,7.

A última Reunião de Câmara do município de Lagos, realizada a 2 de setembro, serviu para aprovar a atribuição de um subsídio no valor de 2500 euros ao Clube de Vela de Lagos, integrado no Programa de Apoio ao Desporto (PAD), verba que ajudará a fazer face às despesas com a participação do Clube no Campeonato Europeu de Juniores de Laser 4,7.

Depois do seu apuramento em fevereiro de 2020, os atletas do clube lacobrigense viram o evento adiado como consequência da pandemia COVID-19. Garantidas todas as medidas de segurança, o Campeonato Europeu de Laser 4,7 teve lugar entre 14 e 22 de agosto, em Vilamoura, contando com a presença de 180 velejadores oriundos de 21 países.

Dispondo das boas condições de clima e de mar, os atletas lutaram pelo título europeu ao longo deste campeonato de referência internacional.

No âmbito da medida de Patrocínio Desportivo integrada no Programa de Apoio ao Desporto da autarquia, o executivo municipal decidiu a atribuição deste apoio financeiro, reforçando Lagos como «município amigo do desporto» e reconhecendo o trabalho do Clube de Vela de Lagos e dos seus atletas «para dignificar o concelho como local privilegiado para a prática de desportos náuticos».