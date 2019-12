Clube de Ciclismo Amaro Antunes distinguiu os seus melhores atletas

Conjunto de Vila Nova de Cacela terá um novo escalão no próximo ano.

O Clube de Ciclismo Amaro Antunes, formação de Vila Nova de Cacela, realizou no sábado, dia 7 de dezembro, a sua 2ª Gala de Natal.

O momento contou com a presença de quase uma centena e meia de atletas, respetivas famílias, staff da equipa e convidados, onde se destacam Ricardo Mestre e Samuel Caldeira.

No decorrer do jantar, onde todos os atletas receberam um diploma de participação na época desportiva 2019, foram também homenageados alguns desportistas pelo seu desempenho durante todo o ano.

Assim, Filipe Martins foi distinguido como Atleta do Ano, Claúdio Rodrigues como Jovem do Ano, enquanto Manuel Seixas e Paulo Santos receberam o prémio Dedicação. Para Gabriel Martins foi o prémio de aluno com melhor aproveitamento escolar.

Neste Jantar foi ainda anunciado o aparecimento de mais um escalão – o de Juniores, que assim «vem dar ainda mais poder a este clube que, com tão pouco tempo de vida, já demonstrou ter massa humana para trabalhar e jovens dispostos a seguir as pedaladas do seu ídolo, Amaro Antunes».

No dia 21 de dezembro o Clube vai levar a cabo um desfile de Pai Natal em Vila Nova de Cacela, a partir das 15 horas, onde todos «estão convidados a participar seja de bicicleta de corrida, BTT ou pasteleira».