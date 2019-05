Clube de Artes Marciais de São Brás vai a França competir com os melhores

Os atletas do Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel Cláudio Pires e André Sousa preparam-se para representar o Algarve no evento Savate Boxe Française, Open de Cannes, na França, no próximo dia 25 de maio.

Para o Savate Boxe Française são convidados «os melhores atletas detentores de títulos nacionais e internacionais, o que muito orgulha o clube algarvio», explica fonte da coletividade.

Rui Oliveira, presidente do Clube de Artes Marciais afirma que tanto a nível de formação de atletas como ao nível de atletas já consagrados, o clube são-brasense «está bastante ativo». Uma dinâmica «importante para nós em todos os sentidos. Para estimular os miúdos para a prática desportiva e salutar e para representar o concelho de São Brás de Alportel na área das artes marciais».

A participação neste evento não esgota as razões de orgulho para os atletas são-brasenses. Muito recentemente, no passado dia 4 de maio, a jovem atleta Nádia Xavier Bernardino destacou-se na gala DFC – Dynamite Fighting Champioship 19, em Sines, onde participaram cerca de 20 atletas de nível nacional e internacional.

Nádia defrontou uma atleta da casa, da Top Team Sines – Mariana Serro, na categoria «Light Quick». A atleta de apenas 14 anos começou nas lides das artes marciais aos 8, e tem demonstrado «a sua dedicação e vontade de vencer» nos combates em que tem participado.

Além da vertente competitiva, a participação nestes eventos permite aos atletas o contacto com novas técnicas de combate e melhorar a sua performance e currículo.

Experiências que servem também de preparação dos atletas para mais uma Gala Summer Fight Night, que o Clube de Artes Marciais de São Brás de Alportel se prepara para realizar no próximo dia 13 de julho, no Polidesportivo Municipal de São Brás de Alportel, com a apresentação de atletas a decorrer na véspera, 12 de julho, no espaço do Mar Shopping Algarve.