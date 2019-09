Club BTT Terra de Loulé organizou último passeio noturno do verão

Teve lugar na Freguesia de São Clemente, em Loulé, o oitavo e último passeio de BTT noturno deste verão do Club BTT Terra de Loulé, na passada quarta-feira, dia 28 de Agosto.

A concentração foi junto das instalações da Junta de Freguesia de São Clemente, onde compareceram perto de quatro dezenas de participantes.

O percurso, com uma distância de 21 quilómetros, foi guiado e decorreu sempre a bom ritmo, com inicio pelas ruas de Loulé seguindo para Pedragosa, Betunes, Várzea da Goldra, Goldra de Baixo, Alfarrobeira, antigo matadouro do Algarve, Vale Formoso, Sitio dos Quartos, Cadoiço e finalizando no centro da cidade.

No final do passeio foram oferecidos brindes e um lanche aos participantes.

Estes passeios noturnos são organizados pelo Club BTT Terra de Loulé, com apoio das Juntas de Freguesia, Câmara Municipal de Loulé, clubes locais e lojas colaboradoras. As inscrições são gratuitas e feitas no local do passeio.

O próximo passeio do Club BTT Terra de Loulé é o noturno de «Halloween», que se realiza no dia 31 de Outubro.

Brevemente serão retomados os passeios domingueiros de BTT organizados pela Câmara Municipal de Loulé com a colaboração do Club BTT Terra de Loulé, com o calendário da época 2019/2020 a ser publicado online.