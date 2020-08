Cláudio Falcão (ex-Aves) assina por três anos com o Farense

Médio-defensivo junta-se ao plantel farense.

Cláudio Falcão, médio brasileiro de 26 anos que representava o Desportivo das Aves, é o mais recente reforço do Sporting Clube Farense. Os algarvios anunciaram, no seu Facebook oficial, a contratação do atleta, que rubricou um vínculo válido por três épocas desportivas.

O atleta representava os avenses desde a época 2016/2017. Na última temporada realizou 28 jogos, acabando por rescindir com o emblema da Vila das Aves.

Segundo o emblema algarvio, o jogador era «fortemente concorrido por vários clubes nacionais e internacionais», tendo optado «pelo projeto do clube, salientando a importância da estrutura, do treinador e do presidente no momento da escolha».

O Farense deixou ainda «os seus mais sinceros votos de sucessos pessoais e desportivos ao jogador», que reforça o miolo da equipa da capital algarvia.

Cláudio Falcão junta-se aos outros reforços da equipa já conhecidos – Amine, Ricardo Velho, Pedro Henrique e Rafael Defendi.