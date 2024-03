Circuito Nacional de Escalada de Bloco vai arrancar em Estômbar

O «Lagoa Boulder», primeira etapa do Circuito Nacional de Escalada de Bloco está marcado para o dia 16 de março, no Parque Desportivo Municipal de Estômbar, nos escalões juniores, seniores e masters.

O Parque Desportivo Municipal de Estômbar vai receber o «Lagoa Boulder» do Circuito Nacional de Escalada de Bloco, nos escalões de juniores, seniores e masters, com provas a decorrem no próximo sábado, dia 16 de março, entre as 08h00 e a 20h00.

O «Lagoa Boulder» será a primeira etapa do calendário competitivo do Circuito Nacional de Escalada de Bloco da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal nas categorias de juniores, seniores e masters.

O Boulder é uma das modalidades da escalada praticada tanto indoor quanto outdoor, que consiste em escalar blocos em paredes com diferentes alturas sem qualquer tipo de corda.

O bouldering, como também é chamado, requer a concentração do escalador para utilizar técnicas de equilíbrio, coordenação e força física.

Existem diversos níveis de dificuldade no boulder, que vão desde o fácil até ao pro, representados com cores diferentes.

Este evento único a Sul de Portugal e de entrada livre, procura reunir os melhores atletas da modalidade num dos melhores rocódromos do país, segundo Andé Neres, campeão nacional de Escalada de Bloco em 2018.

«Prepare-se para a emoção do Lagoa Boulder e não perca este espetáculo de força e destreza. Venha apoiar os atletas», convida a Câmara Municipal de Lagoa.