Challenge Cup Tournaments arranca na Praia da Rocha

São esperados cerca de 2500 jovens futebolistas entre os 8 e os 18 anos nesta primeira edição da competição.

A Challenge Cup Tournaments decorre de 24 a 29 de junho nos concelhos de Lagoa, Albufeira e Portimão, que se associa ao evento no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019, numa iniciativa que tem como objetivo unir desporto, férias e muita diversão.

A cerimónia de abertura está agendada para terça-feira, 25 de junho, às 18h30, na Área Desportiva da Praia da Rocha, numa cerimónia que contará com o desfile de todas as equipas participantes no torneio, e apadrinhado pelo antigo futebolista João Tomás, que estará presente. Haverá ainda uma demonstração musical e de dança a cargo da Escola da Bemposta e fogo preso, entre outros atrativos.

No caso do concelho portimonense, serão utilizados os relvados do Campo Major David Neto e do Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande.

Estarão representados perto de 50 clubes e mais de 120 equipas nos vários escalões, oriundas de Espanha, Canadá, Inglaterra e Portugal, com destaque para Sporting, Benfica, Boavista, Estoril Praia, Paços de Ferreira, Portimonense, Wolverhampton e Blackburn Rovers.

Durante o torneio, funcionarão duas funzones: uma na Praia Grande, em Ferragudo, e outra na Área Desportiva da Praia da Rocha, onde os jovens poderão experimentar atividades como bossaball, watervolley, futebol de praia, matrecos humanos, playstation e aulas de grupo.

Segundo os responsáveis da Had an Idea, entidade organizadora, «o Challenge Cup não pretende ser apenas um torneio de futebol, mas também um evento multidesportivo que junta participantes, familiares e a comunidade local, de modo a criar uma grande festa do desporto».

Para tornar ainda mais abrangente este projeto, em 2020 serão introduzidas as modalidades de andebol e futsal, enquanto no ano seguinte está prevista a estreia do basquetebol.

No concelho de Portimão, as equipas ficarão alojadas no Hotel Globo, no Hotel Oceano Atlântico, na Escola D. João II e na Escola José Sobral, sendo possível consultar, online, mais informações sobre o projeto.

Lista completa de equipas participantes:

Canadá – Ginga Soccer;

Inglaterra – Blackburn Rovers FC e Wolverhampton;

Espanha – FC Ugena, Real Federación Española de Fútbol, CD Antonio Puerta e Lebrija;

Portugal – Águias Sport Gaia, SC Coimbrões, URD Tires, CA Pêro Pinheiro, GDU Ericeirense, Padroense FC, Dragon Force Madeira – CEOL, GS Carcavelos, CD Celeirós, Ginásio Clube de Alcobaça, AC Alfenense, AEF João Moutinho, Craquenet, U. 1º Dezembro, UD Lavrense, FC Paços de Ferreira, Dragon Force FC Vitalis, EFB Viana, CIF, Os Armacenenses, Sporting CP, EAS Sintra, FC Ferreiras, AD Chafé, Arcozelo, Mexilhoeira Grande FC, GD Lagoa, Atlético Rio Tinto, Farense, Portimonense, GD Bela Vista, Estoril Praia, Imortal DC, Benfica Estádio, Geração Benfica Portimão, Alto da Colina, EF Carnide/Unidos, Perosinho, Boavista FC, Salgueiros, Alta Lisboa e Sonho XXI.