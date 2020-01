Cerveja Sagres patrocina o Farense nos próximos dois anos

Clube algarvio apresentou nova parceria.

O Sporting Clube Farense anunciou hoje, quarta feira, 29 de janeiro, a celebração de um novo acordo de patrocínio com a Central de Cervejas, mais concretamente com a marca de cerveja Sagres.

O acordo, válido para os próximos dois anos, foi revelado nas redes sociais do clube algarvio. João Rodrigues, presidente dos Leões de Faro, confessou estar «satisfeitos por contar com uma marca de renome para se juntar a um projecto ambicioso como o nosso». Pedro Ferreira, responsável de Marketing do clube algarvio, destacou «a importância, o relevo e a dimensão» deste novo main sponsor.

Para André Geraldes, o CEO da SAD farense, «um dos nossos grandes objectivos é aplicar na gestão do dia-a-dia desta indústria a realidade do que é um clube moderno do século XXI, e fazer com que também o Farense seja uma marca atractiva para os patrocinadores». Geraldes concluiu, considerando que «devemos equilibrar as receitas e este é o caminho».

Do lado da Central de Cervejas, João Pinto, Sales Performance Manager da marca, afirmou «a honra e o orgulho de iniciar esta parceria estratégica com o Sporting Clube Farense, um dos clubes mais representativos a sul do país, um clube histórico, onde só os duros vencem! Juntos somos mais fortes».

No plano desportivo, recorde-se que o emblema de Faro recebe no sábado, 1 de fevereiro, o Estoril Praia, às 11h00.