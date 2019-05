Cerca de 40 mil vibraram no Grande Prémio de Portugal em Motonáutica

Uma multidão de cerca de 40 mil espetadores vibrou com o triunfo de Shaun Torrente (Team Abu Dhabi) no Grande Prémio de Portugal F1 em Motonáutica, que ontem se decidiu nas águas do Rio Arade, em Portimão, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019.

O piloto norte-americano dominou a prova do princípio ao fim e repetiu o triunfo do ano passado, tendo sido secundado pelo seu colega de equipa Thani Al Qemzi (Emirados Árabes Unidos), enquanto o derradeiro posto do pódio foi ocupado pelo sueco Jonas Andersen (Team Amaravati).



Por sua vez, o português Duarte Benavente (F1 Atlantic) não consegui melhor que o 11º lugar, apesar do apoio incondicional do público que se distribuía pelas margens do rio. Motivo suplementar de alegria para os portugueses foi o segundo lugar alcançado por Pedro Fortuna na corrida de F4, apenas ultrapassado pelo alemão Max Stilz.

Os três melhores pilotos da prova.

A moldura humana que preencheu a zona ribeirinha de Portimão contou com um elevado número de entusiastas estrangeiros dos desportos náuticos motorizados, entre os quais muitos franceses, italianos, brasileiros, espanhóis e britânicos.

Entre as personalidades que marcaram presença em Portimão estava o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, o presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Carlos Cardoso, o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, Paulo Ferreira, a ministra do Mar de Angola, Maria Antonieta Batista, e a presidente da Câmara anfitriã, Isilda Gomes.

A RTP2 transmitiu em direto o GP de Portugal em Motonáutica, emissão vista na globalidade por perto de 500 mil telespetadores.

Já no fim-de-semana anterior, a zona ribeirinha de Portimão tinha atraído alguns milhares de pessoas, que assistiram à etapa local do Campeonato do Mundo de Aquabike, a qual incluiu uma prova noturna, ao mesmo tempo que decorria a apresentação da Algarve Chefs Week, com a participação de 14 chefes de cozinha de unidades de luxo da região.