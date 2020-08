Castores do Arade ganham prata e bronze em Montemor-o-Velho

Ana e Iago Bebiano garantiram medalhas para o conjunto algarvio.

Os Castores do Arade, do concelho de Lagoa, marcaram presença, nos dias 8 e 9 de agosto, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, no Campeonato Nacional de Velocidade para atletas juniores, seniores e veteranos, onde alcançaram uma medalha de prata, uma de bronze, seis finais «A» e duas finais «B».

A atleta Ana Bebiano garantiu a medalha de prata, referente ao segundo lugar alcançado na categoria veteranas «A», na distância de K1 500 metros, registando o tempo de 2m21s879, terminando a 2,950 segundos da vencedora Ana Ferreira da Silva do Náutico de Crestuma.

Iago Bebiano, que cumpre a sua primeira época no escalão de seniores, alcançou a final A em K1 200 metros. Uma final extremamente competitiva onde os sete primeiros classificados ficaram separados por apenas 1,080 segundos.

Na categoria de SUB-23, Iago Bebiano, subiu ao terceiro lugar do pódio. O campeonato

nacional de velocidade continua nos próximos dias 15 e 16 de agosto à porta fechada, devido à pandemia da COVID-19.