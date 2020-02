Castores do Arade dominaram por completo o Troféu Diogo Lopes

VII edição do troféu Diogo Lopes realizou-se no fim de semana de 1 e 2 de fevereiro.

Cerca de uma centena de atletas participaram nesta prova de triatlo, tendo o Kayak Clube Castores do Arade (KCCA) arrecadado os primeiros prémios em todas as categorias a concurso.

O encontro teve inicio nas Piscinas Municipais de Lagoa, correu pela Quinta dos Vales e navegou pelo troço do rio Arade fronteiro ao Hotel Riverside Parchal.

Na prova de natação, no sábado, os atletas mais novos nadaram 200 metros e os escalões mais velhos 400. Já no domingo os mais jovens correram 1500 metros e os mais experimentados cumpriram 3500 metros de um trilho de visita a um dos recantos rurais do concelho de Lagoa.

A componente da canoagem desenvolveu-se, uma vez mais, em frente ao Hotel Riverside, marca que colabora com o Torneio Diogo Lopes desde a sua primeira edição. O percurso curto foi de 3000 metros e o grande de 6000 metros.

No final, os anfitriões do KCCA destacaram-se no primeiro lugar da classificação coletiva, enquanto o Grupo Desportivo de Alcoutim se posicionou em segundo lugar. A fechar o pódio esteve o Clube Naval de Portimão.

Os cerca de 100 atletas participantes não pouparam elogios «às excelentes condições de realização do troféu Diogo Lopes 2020, seja ao nível de organização, meteorologia ou companheirismo».

A prova foi organizada pelo Kayak Clube Castores do Arade (KCCA) com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.