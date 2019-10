Castores do Arade conseguem 2º lugar coletivo na Subida do Rio Arade

Equipa algarvia em destaque na 22ª Subida Internacional do Rio Arade em canoagem, ao alcançar o segundo lugar colectivo com 404 pontos.

O conjunto algarvio só ficou atrás do CC Amora, que somou 442 pontos e revalidou o título alcançado no ano passado, ficando o terceiro lugar do pódio para os espanhóis do CPT Huelva.

Este foi um dos anos mais participados e competitivos de sempre – foram 23 os clubes presentes, dos quais 11 vieram de Espanha, com um total de atletas a superar os 400.

O dia da prova contou com condições atmosféricas ideais para a prática da canoagem, com o rio Arade a proporcionar um plano de água calmo para os atletas, que deram o seu melhor ao longo do percurso de 12 quilómetros entre o Clube Naval de Portimão e a Zona Ribeirinha de Silves.

Com 56 atletas inscritos, o Kayak Clube Castores do Arade destacou-se em várias categorias subindo ao pódio por sete vezes, alcançado três medalhas de ouro, duas de prata, duas de bronze e colocando ainda cinco atletas muito perto das medalhas, na quarta posição, e mais seis atletas no top 10 das suas categorias.

Esta competição é já uma clássica e prestigiada regata internacional, organizada pelo Clube Naval de Portimão, com o apoio dos municípios unidos pelas margens do rio Arade – Portimão, Lagoa e Silves e ainda da Federação Portuguesa de Canoagem.

Pódios conquistados:

Ouro

K2 Esperanças: Guilherme Reis / Rodrigo Gabriel

K1 Vet-A Feminino: Ana Bebiano

K1 Vet-B: Orlando Silva

Prata

K1 Jun: Iago Bebiano

K1 Cad: Filipe Libório

Bronze

K1 Jun F: Leonor Mestre

K2 Jun: Isacc Albuquerque / Tiago Vieira