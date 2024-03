Campo de Padel coberto vence Orçamento Participativo em São Brás

Um campo de Padel coberto é o projeto eleito no âmbito do processo do Orçamento Participativo 2024 de São Brás de Alportel, que decorreu no final do último ano.

O parque de desporto do município vai ganhar mais um equipamento ao dispor da comunidade com a criação, no recinto da Escola Secundária José Belchior Viegas, de um Campo de Padel Coberto, projeto eleito pelos são-brasenses no âmbito do processo do Orçamento Participativo de 2024 que decorreu no final do último ano.

O novo equipamento servirá prioritariamente o desporto escolar e todas as escolas do concelho, permitindo maior acesso a esta modalidade em ascensão, ampliando o parque de desporto do município.

A proposta vencedora obteve 53 por cento dos votos da comunidade são-brasense, tendo estado também a concurso as proposta de construção de um anfiteatro no Campo Sousa Uva (que obteve 21 por cento dos votos; instalação de câmaras de videovigilância em parques e jardins públicos (que obteve 14 por cento dos votos) e também a proposta de reabilitação e ampliação do bar de apoio do Polidesportivo Municipal Gonçalo Assunção (que recolheu 12 por cento dos votos).

Envolver a comunidade na vida e no futuro do concelho de São Brás de Alportel é o objetivo deste instrumento de gestão pública participada que a autarquia iniciou em 2006. Desde então, os munícipes têm demonstrado a sua capacidade para pensar o concelho, com propostas apresentadas e com contributos muito válidos para ajudar o executivo nas suas decisões.

A criação do Parque Roberto Nobre, o Espaço Desportivo do Jardim Carrera Viegas, a Praça da República ou o Parque das Amendoeiras, a Reabilitação da Entrada Nascente, a ampliação da rede de passeios acessíveis, envolventes à Rotunda da Liberdade; a construção do Parque Canino, o Skate Parque, o Campo Público de Basquetebol e a instalação de 21 painéis interativos nas escolas do concelho são exemplos de obras, equipamentos e projetos que nasceram justamente de propostas apresentadas ou defendidas pelos munícipes nos Orçamentos Participativos, que são uma realidade no concelho desde 2006 e trouxeram para a rua o processo de elaboração do orçamento.

Importa recordar que o executivo municipal tinha reservado uma verdade de 70 mil euros para o projeto vencedor do Orçamento Participativo de 2024 que vai agora integrar os investimentos integrados no Orçamento Municipal de 2024.