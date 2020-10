Campeonato Nacional de Futevólei disputa-se em Albufeira

Praia dos Pescadores recebe 16 equipas para disputar o título nacional de Futevólei.

A cidade de Albufeira prepara-se para receber, nos próximos dias 23, 24 e 25 de outubro (sexta-feira a domingo), a 15ª edição do Campeonato Nacional de Futevólei, na Praia dos Pescadores.

Ao todo serão 16 equipas, representadas por 32 atletas, provenientes de norte a sul do país, assim como da Região Autónoma da Madeira. No primeiro dia de prova (23 outubro), logo pela manhã, todos irão lutar por um lugar no quadro principal da prova, disputando para o efeito um Qualifying.

Já com as 16 equipas finalistas definidas, a prova principal inicia-se no sábado, 24 de outubro, às 9h00, com as equipas divididas em quatro grupos distintos e prolongando-se ao longo de todo o dia.

Com o título nacional de 2020 no horizonte, a tarde de Domingo, 25 de outubro, terá os momentos decisivos da competição, culminando a final da edição de 2020 do Campeonato Nacional, e consequente título nacional.

Para além da vitória final e do prestígio em jogo, os atletas têm ainda como aliciante a oportunidade de garantir um prize-money total em prémios monetários no valor de 2000 euros, sendo que os campeões nacionais de 2020 garantem desde logo a sua representação por Portugal no Campeonato da Europa de 2021.

O evento e os seus momentos mais decisivos terão a cobertura em livestreaming para todo o mundo no website de Albufeira (aqui), sendo que a final será transmitida em direto no canal desportivo «A Bola TV».

O evento respeitará todas as normas e recomendações em vigor emanadas pelas entidades de saúde pública, nomeadamente pela Direção-Geral de Saúde, tendo sido estabelecido para o efeito um Plano de Contingência e Medidas de Prevenção por forma a que estejam assegurados todos os procedimentos a ter em conta face ao momento pandémico.

Assim sendo, e ao contrário do que vem acontecendo ao longo das 14 edições anteriores, desta vez não há presença de público no recinto de jogo.