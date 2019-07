Campeonato Nacional de BMX Race decide-se em Portimão

A nova pista do Parque da Juventude vai ser palco da prova no dia 7 de julho, domingo, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2019.

A competição contará com a presença de atletas individuais e de sete equipas do país, estando aberta a corredores de todos os escalões, desde os pupilos (5 anos) aos masters (40 anos), passando pelos cadetes, juniores, femininos com mais de 15 anos, homens (mais de 19 anos) e cruisers (mais de 30 anos).

Os treinos estão agendados para as 9h30 e o programa competitivo arranca às 11h00, prolongando-se por duas horas e meia, com entrada livre. A entrega de prémios terá lugar às 13h30.

Considerado o ponto alto da modalidade, este Campeonato Nacional decidirá os títulos máximos referentes ao ano em curso, com participação exclusiva de corredores portugueses.

Muitos deles tiveram oportunidade de testar as suas capacidades durante as rondas da Taça de Portugal de BMX Race realizadas em Portimão nos dias 8 e 9 de junho, quando foi inaugurada a nova pista do Parque da Juventude.

Na ocasião será também inaugurada uma estátua com 2,5 metros de altura, criada pelo artista Miguel Caeiro, conhecido como RAM, que representa uma garrafa da Coca-Cola, para assinalar a preferência dos consumidores portugueses pela marca.