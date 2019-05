Campeões distritais do Esperança de Lagos vão ser homenageados pelo município

Município de Lagos presta homenagem ao Clube de Futebol Esperança de Lagos

A Câmara Municipal de Lagos irá receber e homenagear o Clube de Futebol Esperança de Lagos pelos resultados obtidos no Campeonato Distrital da 1ª Divisão de Futebol Sénior, onde se sagrou Campeão Distrital na Época 2018/2019 que agora terminou.

Com este feito, os lacobrigenses sobem aos nacionais, mais concretamente ao Campeonato de Portugal, onde vão disputar a Série D.

A cerimónia terá lugar amanhã, quinta-feira, dia 23 de maio, às 19h00, no auditório do Edifício Paços do Concelho Séc. XXI, sendo aberta «a todos os que pretendam partilhar este momento e apresentar as suas felicitações ao Esperança por mais um marco na história deste clube local, que é hoje uma das coletividades mais antigas do Algarve».