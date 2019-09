Nesta edição inaugural da BikingMan, cujo percurso percorrerá Algarve e Alentejo, o atleta mais rápido terá como objetivo completar o percurso de 952 quilómetros em 40 horas, sem dormir.

Em Faro está tudo a postos para receber o evento desportivo BikingMan Portugal #1, a primeira prova de ultrarresistência em ciclismo em autonomia total a realizar-se em Portugal e que vai para a estrada na madrugada de segunda-feira, dia 23 de setembro, a partir de Faro.

Para esta edição inaugural, que percorrerá as regiões do Algarve e Alentejo, o atleta mais rápido terá como objetivo completar o percurso de 952 quilómetros em 40 horas, sem dormir.

Todos os atletas serão acompanhados ao vivo através de um rastreador GPS de primeira classe, com função adicional de SOS.

A sua progressão será seguida por milhares de pessoas através de um site de rasteamento ao vivo dedicado ao evento.

A expectativa é naturalmente alta, pois são esperados 80 dos melhores ciclistas de resistência do Mundo, oriundos de mais de 20 países (de regiões como os Emirados Árabes Unidos, Europa, África e América), naquela que será mais uma corrida do troféu mundial BikingMan, circuito que inclui etapas no Sultanato de Omã (24 de fevereiro), Córsega (29 de abril), Laos (20 de maio), Peru (14 de agosto), Portugal (23 de setembro) e Taiwan (4 de novembro).

A prova iniciar-se-á às 5 horas do dia 23 de setembro, no jardim Manuel Bívar, que constitui também o ponto de chegada para os resistentes ciclistas, que deverão cortar a meta gradualmente a partir do dia 25 de setembro.

A prova apresenta apenas dois pontos de controlo operados pela Organização: o primeiro na histórica Vila Viçosa, no coração do Alentejo, e o segundo em Sagres, o ponto extremo do sudoeste europeu continental.

Os atletas pedalarão em sistema de etapa única, transportarão consigo a própria água, alimentação e material de reparação da bicicleta, administrarão os próprios tempos de descanso / repouso e não poderão beneficiar de qualquer assistência externa durante a totalidade da prova. evento.

A organização é da BikingMan, à qual a autarquia de Faro se associou, e constitui uma grande aposta do município oferecendo a todos a oportunidade de acompanhar um espetáculo desportivo único em todo o mundo.