Beneficiação do Polidesportivo da Escola de Alcoutim está concluída

O Grupo Desportivo de Alcoutim (GDA) tem, ao longo dos anos, desenvolvido uma ação meritória na promoção da atividade desportiva no concelho de Alcoutim, desenvolvendo neste momento atividades como: canoagem (modalidade federada), futebol e futsal de recreação, Trail/Running e BTT.

Para melhorar as condições da prática desportiva regular, o clube realizou uma candidatura ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID) 2019, tendo a sua candidatura sido aprovada e já executada.

A reabilitação do Polidesportivo torna este espaço mais seguro e mais adequado à prática da atividade física regular.

Atletas e a população em geral também irão usufruir com esta beneficiação, pois poderão contar com um espaço, perto do Clube, onde é possível complementar o seu exercício físico diário.

Para a concretização desta beneficiação foi instalada uma cobertura de pavimento «Patmos Evolution», colocação de novas balizas, montagem de projetores LED e uma rampa de acesso que permitirá a pessoas com mobilidade reduzida um acesso mais fácil ao espaço.

Para a execução da beneficiação do Polidesportivo o GDA contou com o apoio do IPDJ e da Câmara Municipal de Alcoutim.