Atletas farenses com a melhor classificação nacional em Europeu de vela

Atletas do Ginásio Clube Naval de Faro com boa prestação.

Vilamoura recebeu entre os dias 14 e 22 de Agosto o Campeonato Europeu de Laser 4.7, contando com a presença de mais de 180 velejadores oriundos de 21 países, e onde os atletas do Ginásio Clube Naval de Faro conseguiram a melhor clasificação nacional.

Durante os diversos dias, os velejadores que lutaram pelo título europeu tiveram à sua disposição boas condições de tempo e de mar, que permitiram realizar 11 das 12 regatas inicialmente previstas.

O Ginásio Clube Naval de Faro esteve representado por 8 velejadores – Leonor Dutra, Raquel Guerreiro, João Pontes, Miguel Sancho, William Risselin, Fernando Monteiro, Guilherme Cavaco e Artur Bruno – conseguindo obter uma excelente classificação nos resultados finais.

Destaque maior para Leonor Dutra, que realizou um campeonato excelente e sempre em crescendo, estando sempre no top 10. Subiu a parada terminando as últimas 5 regatas dentro dos 8 primeiros, o que lhe valeu o 4º lugar da geral no final.

Nos rapazes, a nota mais alta vai para João Pontes, que terminou em 11º lugar da geral e 5º na categoria U16 (abaixo dos 16 anos de idade). William Risselin foi 14º, neste que foi um regresso à classe do atleta que velejou a época inteira em Laser Radial.

Com mais esta excelente prestação, «a armada lusa do Ginásio Clube Naval de Faro, liderada pelo Treinador Joaquim Coutinho, mostra o empenho para com a modalidade e a elevada capacidade individual e coletiva dos seus velejadores».

João Marques, presidente do clube da capital algarvia, «salienta o orgulho em todos os velejadores do clube, seus treinadores e dirigentes, que assim demonstram mais uma vez que todo o trabalho que está a ser desenvolvido tem sentido e se traduz em bons resultados para o Clube, para Faro e para Portugal».