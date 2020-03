A Associação de Futebol do Algarve tem dedicado particular atenção à evolução da situação que afeta a saúde pública, envolvendo o vírus identificado como Covid-19, mantendo, desde o início, contacto estreito com o Grupo de Emergência da Federação Portuguesa de Futebol, que tem analisado os desenvolvimentos em tempo real, em estreita colaboração com a Direção-Geral da Saúde.

Assim, «desde a primeira hora que a preocupação foi a de obtermos a máxima informação possível, com vista a uma tomada de posição responsável, adequada, e que, sem alarmismos injustificados, pudesse servir da melhor forma a proteção da saúde dos atletas que participam nas provas sob a égide da Associação de Futebol do Algarve e de toda a família do futebol e do futsal algarvio», lê-se no comunicado enviado à redação do barlavento.

«Tivemos também a preocupação de ir percebendo junto das Autarquias do Algarve todo o desenrolar de factos que foram sucedendo localmente nas últimas horas, bem como todas as formas que os municípios foram criando para proteger a população. Constatámos, então, que não obstante o número de casos na comunidade desportiva do Algarve ser zero e estarem atualmente identificadas apenas duas pessoas infetadas na região, as autarquias interditaram grande parte dos recintos desportivos para proteção da saúde pública, o que necessariamente dificulta ou impossibilita a operação e a logística da prática desportiva, quer ao nível da competição, quer mesmo ao nível do treino», justifica aquela entidade.

«Também a este último nível, verificâmos que muitas das coletividades filiadas na Associação de Futebol do Algarve tiveram de tomar a decisão de suspender a sua atividade desportiva. Ponderados todos estes factos e tendo presente esta realidade e todas as recomendações da Federação Portuguesa de Futebol e da Direção-Geral da Saúde, a Direção da Associação de Futebol do Algarve decidiu suspender toda a sua atividade com efeitos imediatos até ao próximo dia 28 de março, envolvendo todas as provas sob a sua égide, todos os compromissos das Seleções Regionais do Algarve, bem como Cursos de Treinadores e de Árbitros que se encontram a decorrer».

Os Serviços da Associação de Futebol do Algarve encontram-se a laborar nos termos habituais. A situação continuará a ser monitorizada cuidadosamente pela Associação de Futebol do Algarve, e assim que se justifiquem acréscimos informativos, voltaremos a prestar os esclarecimentos necessários», conclui o comunicado assinado pelo diretor-geral Helder Brito.

Portimonense cancelou tudo

Na sequência das últimas informações acerca da evolução do Coronavírus (COVID-19) na nossa cidade, e decorrente do acompanhamento permanente que o Clube vem mantendo com a autarquia, o Portimonense Sporting Clube informou esta segunda-feira, dia 9 de março, a suspensão temporária de todas as suas atividades desportivas das várias secções.

O Portimonense conta entre as suas largas centenas de atletas vários jovens e crianças que frequentam as escolas da cidade entretanto encerradas, pelo que, sem alarmismos desnecessários «mas convictos das nossas responsabilidades, esta é, nesta altura, a decisão que melhor protege os nossos jovens, contribuindo em simultâneo para combater a propagação do vírus. Contamos em breve, em função da evolução dos dados disponíveis, fornecer informações atualizadas sobre as nossas atividades», disse fonte do clube ao barlavento.